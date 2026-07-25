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Fuego en Formentera bajo la máxima alerta por riesgo de incendio forestal

El Govern moviliza medios aéreos y terrestres para combatir un incendio agrícola en sa Miranda

Bomberos combaten un incendio forestal en Formentera.

Bomberos combaten un incendio forestal en Formentera. / Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un incendio agrícola se ha declarado este sábado en la venda de sa Miranda, en Formentera, según ha informado la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear a través de la red social X.

En las labores de extinción participan dos medios aéreos, una autobomba, siete bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente. Por el momento, la conselleria no ha facilitado información sobre la superficie afectada, el origen del fuego ni su evolución.

El incendio se produce en una jornada especialmente complicada por las condiciones meteorológicas. Tanto Ibiza como Formentera afrontan el inicio del fin de semana bajo la máxima alerta por riesgo de incendio forestal.

El mapa elaborado por la conselleria sitúa este sábado a la totalidad de las Pitiusas en nivel Alerta Foc 4, correspondiente a un peligro muy alto o extremo.

A esta situación se suman las elevadas temperaturas registradas durante la jornada. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros han superado esta tarde los 35 grados en Formentera.

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Mientras se mantenga activado el nivel Alerta Foc 4, está prohibido encender fuego en terrenos forestales. También quedan suspendidas las autorizaciones para realizar quemas y no puede utilizarse fuego en áreas recreativas o de acampada, ni siquiera en los espacios habilitados para ello.

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