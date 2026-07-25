Cambio de ritmo con una noche de talento cercano

Tras las actuaciones en clave nacional e internacional de Seguridad Social y General Levy del 24 de julio, las fiestas de Sant Jaume apostarán el día grande por una velada con mayor conexión con la escena musical catalana y pitiusa. La plaza de la Constitución de Sant Francesc acogerá desde las 22.30 horas los conciertos de L’Arannà y The Tyets, antes del cierre a cargo de Sr. Cardona DJ Set.

L’Arannà es el dúo formado por Anna Sala (Sant Feliu de Guíxols) y la ibicenca Lara Magrinyà, dos pianistas de formación clásica que combinan electrónica, canción de autor, pop y música tradicional. Su trabajo incorpora además referencias directas al folclore de Ibiza y Formentera.

En cuanto a The Tyets, se trata de un dúo de Mataró compuesto por Oriol de Ramon y Xavier Coca. En poco tiempo se han convertido en una de las propuestas más populares de la música catalana actual gracias a su mezcla de pop, reguetón y ritmos urbanos.

Noticias relacionadas

La noche terminará con el ibicenco Jordi Cardona, conocido como Sr. Cardona, DJ de larga trayectoria vinculado a espacios como Rock Nights, Teatro Ibiza y Concept Hotel Group, con sesiones que abarcan desde el soul y el rock hasta el house y el italo disco.