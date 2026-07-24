«Profundo pesar» en Portugal por la muerte de las dos médicas en Formentera

Portugal está de duelo por las dos médicas que fallecieron sobre las 11.20 horas del pasado miércoles en Formentera cuando la moto en la que circulaban, en la carretera que une la Savina con es Pujols, a escasos metros de la salida desde el puerto, colisionó contra un taxi. Las dos mujeres fallecidas se encontraban en la isla de vacaciones para celebrar, junto a otras cuatro colegas, el final de su formación académica.

Según recogen varios medios del país luso, el presidente de la República, António José Seguro, expresó su «profundo pesar» por el fallecimiento de las dos mujeres portuguesas. «El Presidente de la República expresa su profundo pesar por la muerte de dos ciudadanos portugueses en un accidente de tráfico en la isla española de Formentera y extiende sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas», reza un comunicado publicado en la página web oficial de la Presidencia portuguesa.

Por su parte, Emídio Sousa, Secretario de Estado para las Comunidades Portuguesas, informó de que ambas víctimas eran médicas que ejercían en Lisboa y que «una de ellas era de la comarca de Viseu». «Estamos siguiendo de cerca la situación», subrayó.

Las dos mujeres, de 30 y 31 años, se llamaban Teresa Pinheiro y Rita Rebelo. Según un comunicado de condolencias emitido por el Consejo Nacional de Médicos Internos de portugal, Pinheiro era médica interna de Neurocirugía en la Unidad de Salud Local (USL) de São José y Rebelo era especialista en Otorrinolaringología en la USL Estuário do Tejo.

Como consecuencia del impacto contra el vehículo, una de ellas murió en el acto y la segunda entró en parada cardiorrespiratoria, pero el personal sanitario del 061, pese a sus esfuerzos, no pudo reanimarla. Llegaron incluso a activar el helicóptero sanitario para un posible traslado de la mujer, pero finalmente lo anularon cuando esta exhaló su último aliento, todavía en el asfalto. El servicio de emergencias del 061 informó de que las dos chicas circulaban en la misma moto y fueron «alcanzadas por un taxi». Este extremo deberá confirmarse o descartarse por el informe que debe realizar la unidad de Atestados de la Guardia Civil, que ayer todavía no estaba concluido.

Noticias relacionadas

Precisamente, la falta de agentes de esta unidad de Tráfico de la Benemérita, que tuvieron que desplazarse desde Ibiza, obligó a mantener cortada la carretera durante cinco horas.