El mapa definitivo del eclipse en Formentera: es Arenals y s’Estany des Peix, puntos oficiales de observación

La sombra llegará desde el cielo y sus efectos se sentirán en tierra. En carreteras, espacios naturales y servicios de emergencia durante una jornada en la que se espera una afluencia excepcional de personas. Formentera contará con dos zonas oficiales para contemplar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto: es Arenals, en la playa de Migjorn, y s’Estany des Peix, junto a la Savina. Son los dos parajes incluidos en el mapa definitivo de Zonas de Observación Oficial —las denominadas ZOO— elaborado por el Govern balear para distribuir a los observadores, evitar concentraciones en lugares ambientalmente sensibles y facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

La elección no significa necesariamente que sean los lugares de la isla desde los que el eclipse vaya a contemplarse durante más tiempo. El Govern recalca que las zonas oficiales han sido seleccionadas principalmente por sus condiciones de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, posibilidades de aparcamiento y facilidad de acceso para los equipos de emergencia. En total, se han habilitado 26 espacios en Baleares, dos de ellos en Formentera.

El fenómeno comenzará en las islas alrededor de las 19.38 horas, cuando la Luna empiece a interponerse entre la Tierra y el Sol. La fase de totalidad llegará a Formentera aproximadamente a las 20.33 horas y tendrá una duración inferior a los 30 segundos, por lo que las autoridades recomiendan llegar con suficiente antelación y evitar desplazamientos de última hora.

Cómo llegar a s’Estany des Peix

S’Estany des Peix se encuentra al oeste del puerto de la Savina y es, por tanto, el punto oficial más próximo a la principal puerta de entrada de la isla. Desde la estación marítima se debe salir en dirección a Sant Francesc y tomar los accesos locales señalizados hacia Porto-salè y s’Estany des Peix.

Por su cercanía al puerto, es posible aproximarse caminando, en bicicleta, en transporte público o en vehículo particular, aunque se aconseja priorizar los medios colectivos y la movilidad a pie o en bicicleta para reducir la presión sobre las carreteras y los aparcamientos. La laguna forma parte de un entorno natural especialmente sensible y protegido, por lo que deberán respetarse en todo momento los caminos, las zonas delimitadas y las indicaciones de los agentes.

Cómo llegar a es Arenals

Para acceder a es Arenals desde la Savina hay que tomar la carretera principal PM-820 en dirección a Sant Francesc, Sant Ferran y la Mola. Después de atravesar Sant Ferran se debe continuar hacia la Mola y tomar el desvío señalizado que conduce a es Arenals, que pertenece a la extensa playa de Migjorn.

El acceso habitual está asfaltado y permite llegar en coche, moto o bicicleta. No obstante, ante la elevada asistencia prevista, se recomienda desplazarse temprano, atender a la señalización temporal y no estacionar en arcenes, caminos privados o puntos que puedan bloquear el paso de ambulancias, bomberos y vehículos de emergencia.

Restricciones en es Cap de Barbaria y Cala Saona

El principal corte de tráfico anunciado en Formentera no afectará directamente, por ahora, a las dos zonas oficiales. La restricción prevista se establecerá en la carretera PM-820-1, en el punto kilométrico 2,5, a la altura de la intersección que conduce hacia es Cap de Barbaria y Cala Saona.

Con carácter general, las limitaciones se aplicarán entre las 15 y las 21 horas del 12 de agosto, aunque podrán adelantarse si la afluencia de vehículos, el riesgo de incendio o las necesidades operativas así lo aconsejan. El seguimiento de los accesos comenzará el día 11 y el control de la movilidad se intensificará desde las 10 de la mañana de la jornada del eclipse.

Las restricciones contemplan excepciones para residentes, servicios esenciales, transporte público regular y personas que puedan justificar la necesidad de acceder a su vivienda o alojamiento. En la información oficial publicada hasta el 24 de julio no figura todavía un aforo concreto ni un plan detallado de aparcamientos para es Arenals y s’Estany des Peix, por lo que las condiciones de entrada podrán adaptarse durante la jornada según la ocupación de cada espacio.

Gafas homologadas durante toda la fase parcial

Las autoridades sanitarias recuerdan que el Sol solo puede observarse directamente con gafas específicas homologadas para eclipses. Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los filtros caseros y las máscaras de soldador no ofrecen una protección adecuada y pueden provocar lesiones permanentes en la retina. Las gafas deberán mantenerse puestas durante toda la fase parcial y solo podrán retirarse durante los breves segundos de totalidad.

El Govern pide también seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, mantener libres las vías de evacuación y evitar cualquier conducta que pueda incrementar el riesgo de incendio. La recomendación principal es elegir uno de los dos puntos oficiales, planificar el desplazamiento y acudir con tiempo para evitar el colapso de las carreteras en las horas previas al eclipse.