Formentera se encamina a una huelga de basuras en plena temporada

El servicio de recogida de residuos y de limpieza de Formentera se encamina hacia una nueva huelga en plena temporada turística. La asamblea de trabajadores de PreZero decidió este jueves por unanimidad iniciar movilizaciones después de que la empresa planteara mantener congelados los salarios durante la vigencia del próximo convenio colectivo.

La convocatoria afectará al servicio de recogida de residuos, la limpieza viaria, la jardinería y la gestión del punto verde de la isla. El sindicato UGT formalizará el paro en las próximas horas y comunicará sus fechas y condiciones tanto a PreZero como al Consell de Formentera y a la ciudadanía.

El conflicto se agravó durante la reunión de la comisión negociadora celebrada el miércoles 22 de julio. Según el sindicato, la concesionaria reiteró una propuesta de incremento salarial del 0% y condicionó cualquier mejora económica futura a una resolución del Consell. UGT considera "inasumible" esta oferta en una isla especialmente afectada por el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida.

La organización sindical sostiene que la plantilla mantiene una postura unánime contra la congelación de las retribuciones y reclama un convenio que incorpore mejoras salariales reales, estabilidad y el reconocimiento de un trabajo que considera esencial, especialmente durante los meses de mayor presión turística.

UGT también responsabiliza del bloqueo al Consell de Formentera, al que acusa de permanecer "expectante como un torero tras el burladero" y de no asumir su corresponsabilidad en el conflicto. PreZero, por su parte, ya había vinculado su negativa a subir los salarios al supuesto incumplimiento por parte de la institución insular del acuerdo alcanzado en 2024. La empresa sostiene que el Consell no ha abonado las cantidades correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025.

Un conflicto que se repite dos años después

La amenaza de huelga devuelve a Formentera a una situación similar a la vivida en 2024. Durante la Semana Santa de ese año, la plantilla mantuvo seis días de paro para reclamar, entre otras cuestiones, el pago del incremento salarial del 4,5% fijado en el convenio. El conflicto acabó además en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó posteriormente que el Consell había vulnerado el derecho de huelga al imponer unos servicios mínimos excesivos.

Pocas semanas después, los trabajadores convocaron una huelga indefinida que debía comenzar el 16 de junio de 2024 y que posteriormente fue aplazada hasta principios de julio para dar margen a las negociaciones. El paro se desconvocó finalmente tras un acuerdo alcanzado entre PreZero y UGT, con la participación del Consell, que garantizaba una subida salarial del 4,5% para 2024, con efectos retroactivos, y otra del 4% para 2025.

Dos años después, aquel pacto vuelve a situarse en el centro del enfrentamiento. UGT asegura que mantiene su disposición a negociar, pero advierte de que la plantilla no aceptará un nuevo convenio basado en la congelación salarial. La fecha concreta de inicio de la huelga se conocerá una vez se registre formalmente la convocatoria.