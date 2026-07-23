Migración
Interceptadas 17 personas tras llegar en patera a la playa de Migjorn, en Formentera
La actuación se produjo a las 22.45 horas del miércoles en la zona sur de la isla y contó con la participación de la Guardia Civil
Un total de 17 personas de origen magrebí fueron interceptadas durante la noche de este miércoles, 22 de julio, después de llegar en patera a la isla de Formentera.
La intervención tuvo lugar alrededor de las 22.45 horas en la zona sur de la isla, en un punto próximo a la playa de Migjorn, según la información facilitada sobre el operativo por la Delegación del Gobierno.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil del puesto de Formentera, que participaron en la localización e interceptación de las personas llegadas en la embarcación.
En el dispositivo también intervinieron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic), que colaboraron en la actuación desarrollada en esta zona del litoral formenterense.
Las 17 personas interceptadas son de origen magrebí.
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