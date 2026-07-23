Medio Ambiente
La falta de personal frena la puesta en marcha del barqueo en s’Estany des Peix, en Formentera
El dispositivo, anunciado para principios de julio, debía comenzar en periodo de prueba con una sola embarcación, dos marineros y un horario limitado de 7 a 22 horas
El Consell de Formentera ha suspendido temporalmente el servicio de barqueo previsto en s’Estany des Peix después de que el coordinador encargado del dispositivo haya renunciado a su puesto y ante la imposibilidad de completar el equipo humano necesario. La institución considera que, en estas condiciones, no puede poner en marcha la actividad con las garantías de seguridad, calidad y continuidad necesarias, según una nota de prensa de la institución.
La suspensión supone un nuevo contratiempo para un servicio que debía haber comenzado a funcionar a principios de julio, inicialmente como una experiencia de prueba y transición. Su finalidad es trasladar a los usuarios desde la orilla hasta las embarcaciones situadas en las boyas ecológicas, una prestación considerada fundamental para completar el modelo de regulación de esta laguna incluida dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.
Cuando se anunció su puesta en marcha, el dispositivo contaba únicamente con una embarcación operativa, dos marineros y un coordinador. El equipo debía atender las necesidades de los usuarios de las 207 boyas instaladas, además de los 78 adjudicatarios provisionales de plazas en los pantalanes. La propia consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, reconoció entonces que el modelo ideal requería un coordinador, cuatro marineros y un vigilante nocturno.
La renuncia del coordinador agrava ahora una falta de personal que ya condicionaba el inicio de la actividad. El Consell había abierto un nuevo proceso para contratar marineros después de que en una convocatoria anterior solo se presentara una persona. Aunque el reglamento prevé una prestación durante las 24 horas y los 365 días del año, el servicio iba a estrenarse con un horario limitado de 7 a 22 horas.
También se había establecido que los usuarios tendrían que solicitar el traslado con al menos media hora de antelación, mediante el canal 10 de radio o a través de un teléfono habilitado con WhatsApp. Con la única embarcación disponible se calculaba que podrían transportarse un máximo de cuatro personas cada 30 minutos. La llegada de una segunda barca no estaba prevista hasta después del verano.
Reorganización del dispositivo
El presidente del Consell, Óscar Portas, y la consellera de Medio Ambiente han mantenido este jueves una reunión con la Associació d’Usuaris de s’Estany des Peix para explicar la situación y las actuaciones que se están estudiando.
Castelló ha señalado que la renuncia y la falta de personal constituyen una "situación sobrevenida" que impide iniciar el servicio con las garantías consideradas imprescindibles. «Nuestra prioridad es reorganizar el dispositivo y encontrar una alternativa viable que permita retomarlo con seguridad y continuidad», ha afirmado.
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