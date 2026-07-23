Formentera entierra a otros tres migrantes sin identificar desde principios de junio

Los cadáveres de personas migrantes fallecidas durante la travesía desde Argelia hacia las Pitiusas continúan llegando a Formentera y siendo enterrados en la isla sin que se conozca su identidad. Desde el pasado 8 de junio, cuando fue inhumada una mujer encontrada el 20 de mayo flotando en el mar frente a Punta Gavina, otros tres cuerpos de los que apenas ha trascendido información han recibido sepultura en la isla.

El último, enterrado el pasado miércoles en el cementerio de Sant Francesc, fue localizado el 12 de julio por la tripulación de un barco de pesca a unas ocho millas al sur de Formentera. Se trataba de un hombre, aparentemente de origen subsahariano, cuyo cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Todo indicaba que llevaba varias semanas en el mar, una circunstancia que dificulta su identificación y el conocimiento de cuándo y en qué condiciones perdió la vida.

Antes de este último hallazgo se habían registrado otros dos fallecidos, uno el 16 de junio y otro el 25 del mismo mes. Ambos fueron enterrados sin identificar y sin que hayan trascendido datos sobre sus países de origen, sus edades o las circunstancias concretas en las que murieron. Tan solo dos nichos con unas sencillas flores en el camposanto de Formentera dejan constancia de su paso por esta vida.

El mismo día en el que fue localizado el cadáver de la mujer en Punta Gavina, murió otro joven migrante en aguas próximas a la isla. El muchacho, un adolescente, se ahogó después de saltar desde una patera en la zona de s’Estufador. En este caso, llevaba documentación y un teléfono móvil, lo que permitió su identificación, localizar a su familia y repatriar sus restos, por lo que no fue enterrado en Formentera.

Identificación complicada

El caso demuestra que un teléfono puede convertirse en una pieza importante para reconstruir la identidad de una víctima. Sin embargo, en otras ocasiones también se han recuperado cadáveres con móviles que, al menos en teoría, podrían contener contactos u otros datos útiles. Pese a ello, algunos de esos cuerpos continúan sin identificar y no ha trascendido si las pesquisas no permitieron llegar hasta sus familiares.

Fuentes cercanas a estas investigaciones explican que la aparición de un teléfono no garantiza una identificación rápida. El acceso a su contenido no es automático, ya que el examen de un dispositivo intervenido debe someterse a autorización y control judicial, con un alcance delimitado y respetando las garantías previstas en la legislación procesal y de protección de datos. A ello se añaden las dificultades técnicas que puede provocar la permanencia del terminal en el mar, la falta de códigos de acceso o la imposibilidad de vincular el aparato con el fallecido.

Cuando los indicios señalan a otro país, el procedimiento se complica todavía más, ya que la localización de los allegados pueden requerir la intervención de consulados, cuerpos policiales extranjeros u organismos internacionales, además del intercambio de información entre administraciones con legislaciones diferentes.

Formentera vuelve a convertirse así en el destino final de personas que emprendieron la ruta migratoria y cuya historia permanece incompleta. La débil difusión institucional de estos hallazgos y entierros alimenta, además, la sensación de que se prefiere mantener esta realidad fuera del foco público, quizá por la imagen incómoda que proyecta sobre una isla estrechamente vinculada al turismo. Tras cada sepultura continúa abierta la posibilidad de que una identificación posterior permita comunicar el fallecimiento a sus familias; mientras tanto, esas tumbas son el único rastro de una travesía vital que terminó en el mar.