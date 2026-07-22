Formentera y la conselleria de Educación firman un protocolo para construir 40 viviendas para profesores

La conselleria balear de Educación y Universidades y el Consell de Formentera han firmado un protocolo para impulsar la construcción de unos 40 alojamientos de alquiler destinados al personal docente desplazado a la isla. El Consell cederá para el proyecto unos terrenos situados en es Pujols, mientras que la conselleria se comprometerá a financiarlo y a ejecutar las obras.

El protocolo general de actuaciones lo firman el conseller de Educación, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. El objetivo de ambas instituciones es facilitar la cobertura de plazas educativas, favorecer la estabilidad de las plantillas y garantizar la calidad del servicio público educativo.

El acuerdo, informan desde el Govern, establece un marco de colaboración para "coordinar y planificar las actuaciones técnicas, jurídicas, urbanísticas, patrimoniales y administrativas necesarias" para hacer posible el proyecto. La iniciativa pretende responder a las dificultades de acceso a la vivienda en Formentera, derivadas de la limitada oferta residencial y del incremento de los precios inmobiliarios, factores que dificultan la llegada y la permanencia del profesorado en la isla.

Portas explica en el comunicado del Ejecutivo balear que el protocolo permitirá "avanzar hacia la estabilización de las plantillas docentes mediante la construcción de viviendas destinadas específicamente al sistema educativo público de Formentera". En este sentido, anuncia que el Consell cederá otros terrenos situados también en es Pujols en los que se podrán construir alrededor de 40 viviendas en régimen de alquiler.

Triple insularidad de Formentera

Por su parte, Vera agradece la colaboración y la implicación del Consell de Formentera en el proyecto y ha señalado que la iniciativa contribuirá a paliar las dificultades para cubrir plazas docentes derivadas de la triple insularidad de Formentera.

El conseller también recuerda que la conselleria de Educación y Universidades ya declaró todas las plazas docentes de la isla como puestos de muy difícil cobertura y que los profesionales destinados en Formentera perciben actualmente un complemento específico de 400 euros mensuales.

Pese a estas medidas, Vera remarca la necesidad de aportar soluciones estructurales al problema de la vivienda. Según explica, el protocolo fija la línea de trabajo conjunta de las dos instituciones y próximamente se firmará un convenio que recogerá la cesión del solar y el compromiso de la conselleria de financiar el proyecto y la ejecución de las obras de construcción de las cerca de 40 viviendas previstas.

Estudiar necesidades actuales y futuras

De acuerdo con el protocolo, las dos administraciones estudiarán las necesidades actuales y futuras de alojamiento, identificarán posibles emplazamientos y analizarán diferentes alternativas de financiación. Para realizar el seguimiento de los trabajos, se creará una comisión técnica de coordinación que dispondrá de un plazo máximo de doce meses para elaborar una memoria técnica con el diagnóstico de necesidades y una propuesta de actuación.

La conselleria y el Consell sostienen que el proyecto pretende garantizar la continuidad y la calidad del servicio educativo, así como asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado de Formentera respecto al del resto de las Illes Balears.

Plazas adjudicadas

Antoni Vera también recuerda los datos del primer trámite de adjudicación de plazas a funcionarios interinos para el curso 2026-2027. En Ibiza se han adjudicado 503 de las 581 plazas ofertadas y en Formentera, 63 de las 75 disponibles. En Mallorca se han adjudicado 1.479 de las 1.557 plazas ofertadas, mientras que en Menorca se han cubierto 183 de 204.

Vera indica que ya está en marcha el trámite urgente para adjudicar las plazas que han quedado vacantes y que el miércoles 29 de julio se llevará a cabo el primer trámite de sustituciones. El objetivo, según señala, es que todas las plantillas de los centros educativos públicos de las Illes Balears puedan iniciar el curso escolar con la máxima estabilidad posible.