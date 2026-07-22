Accidentes de tráfico
Accidente mortal en Formentera: los taxistas de la isla aseguran que la moto con las dos fallecidas "se lanzó contra el taxi"
Los taxistas aseguran que el conductor tiene "años de experiencia"
La Asociación de Taxistas de Formentera asegura que la moto en la que circulaban las dos jóvenes de alrededor de 25 años que han fallecido la mañana de este martes en un accidente al colisonar contra un taxi en la carretera de la Savina a es Pujols, "invadió el carril contrario y se lanzó contra el morro" del vehículo.
Según informaron desde el servicio de emergencias del 061, las dos chicas circulaban en la misma moto sobre las 11.20 horas y fueron "alcanzadas por un taxi". Al llegar al lugar los servicios de emergencia, una de las afectadas "presentaba signos incompatibles con la vida". La otra afectada, también de alrededor de 25 años de edad, estaba en parada cardiorrespiratoria pero, "a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y ha fallecido".
"Invadió el carril contrario"
Los taxistas contradicen la versión del servicio de emergencias y apuntan, siempre a la espera del atestado de la Guardia Civil, que la moto "invadió el carril contrario y se lanzó contra el morro" del taxi. Además, añaden que el taxista es "un conductor experimentado" con "años al volante, como los otros dos" que trabajaban con la misma licencia.
También recuerdan que en la isla no hay unidad de Atestados de la Guardia Civil. Precisamente, esta falta de medios es la causa por la que la carretera ha estado cortada al tráfico durante cinco horas; desde las 11.30 hasta pasadas las 16.30 horas, cuando se ha vuelto a abrir al tráfico.
Al parecer, y a falta de confirmación por parte de la Oficina Periférica de la Guardia Civil, se ha tenido que esperar a que llegaran desde Ibiza agentes de esta unidad para asistir en el accidente y recabar la información necesaria para elaborar el correspondiente atestado.
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