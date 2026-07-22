Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas

El accidente mortal registrado este miércoles en la carretera de la Savina a es Pujols coge tintes cada vez más dramáticos, si no lo es ya la muerte de dos personas, a medida que van trascendiendo detalles. Las dos mujeres que han perdido la vida circulaban en una moto alquilada sobre las 11.20 horas, poco después de salir de la Savina probablemente en dirección al Parque Natural, donde se encuentran las playas más visitadas de la isla, cuando colisionaron con un taxi.

Una de ellas murió en el acto y la segunda entró en parada cardiorrespiratoria, pero el personal sanitario del 061, pese a sus esfuerzos, no pudo reanimarla. Llegaron incluso a activar el helicóptero sanitario para un posible traslado de la mujer, pero finalmente lo anularon cuando esta exhaló su último aliento, todavía en el asfalto. El servicio de emergencias del 061 informó de que las dos chicas circulaban en la misma moto y fueron "alcanzadas por un taxi".

Como consecuencia del accidente, Guardia Civil y Policía Local de Formentera decidieron cortar este tramo de la red viaria de la isla. Se suponía que durante el tiempo en que se prolongasen tanto el operativo sanitario como el que atañe a la investigación del siniestro. El problema es que la isla carece de agentes de la unidad de Atestados de la Benemérita, que tuvieron que desplazarse desde Ibiza. Como resultado, la carretera permaneció cerrada al tráfico durante cinco horas, hasta pasadas las cuatro y media de la tarde, indicaron fuentes del operativo.

Varias horas después de producirse la colisión mortal, la Guardia Civil confirmaba que las dos jóvenes fallecidas en el accidente de tráfico son de nacionalidad portuguesa. Desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil (OPC) añadían además que las víctimas habían nacido en 1995 y 1994. En un principio, se informó de que tenían alrededor de 25 años y que iban indocumentadas, por lo que había que esperar a los resultados de la investigación para conocer más detalles sobre sus identidades.

Médicas celebrando el final de su formación

Más tarde, y según confirman fuentes del operativo de emergencias activado por el accidente, se ha sabido que las dos fallecidas eran médicas que se encontraban en la isla junto a otras cuatro compañeras de profesión celebrando el final de su formación. Se supone que las otras cuatro mujeres circulaban en otras dos motos, aunque este detalle no ha podido ser confirmado.

"Estamos a la espera de conocer más datos de la investigación", señalaban desde la Guardia Civil con respecto a este accidente mortal, cuyas causas todavía se desconocen. La confirmación de su nacionalidad y de sus años de nacimiento supone el primer dato oficial que trasciende, aunque la investigación continúa abierta.

Mientras tanto, desde la Asociación de Taxistas de Formentera señalaron, siempre a la espera del atestado de la Guardia Civil, que la motocicleta había invadido el carril contrario y había impactado contra la parte frontal del coche. La asociación asegura que el taxista es "un conductor experimentado". Los taxistas contradicen la versión del servicio de emergencias y apuntan, siempre a la espera del atestado de la Guardia Civil, que la moto "invadió el carril contrario y se lanzó contra el morro" del taxi. Además, añaden que el taxista es "un conductor experimentado" con "años al volante, como los otros dos" que trabajaban con la misma licencia.