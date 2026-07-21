Formentera se prepara para el gran apagón celeste

Formentera ya se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto, la Luna se situará entre el Sol y la Tierra y su sombra recorrerá la isla, ocultando por completo el disco solar durante unos instantes.

Para seguir el fenómeno, el Govern balear habilitará ocho Zonas Oficiales de Observación (ZOO), en las Pitiusas. Dos de ellas estarán en Formentera, concretamente en s'Estany des Peix y es Arenals de Migjorn. A estos dos puntos se sumará la actividad gratuita que la Associació Astronòmica de Formentera (AAF) y el Consell preparan en es Cap de Barbaria, uno de los puntos de la isla con mejores condiciones para disfrutar de este acontecimiento.

La asociación instalará cuatro telescopios en una zona próxima al faro, pero lejos de los acantilados, para evitar riesgos. Aunque no serán necesarios para ver el eclipse, permitirán seguir con más detalle las distintas fases del tránsito de la Luna por delante del Sol. La previsión es acotar el espacio y cortar el acceso a los vehículos desde el cruce de Cala Saona. Los asistentes podrán dejar allí sus coches y continuar el trayecto mediante autobuses lanzadera. También se programarán traslados en autobús desde diferentes puntos de la isla.

Según explica el presidente de la AAF, Jordi Alemany, el eclipse podrá verse bien desde toda la franja de poniente, desde ses Illetes hasta el faro. La elección de es Cap responde sobre todo a criterios de visibilidad y seguridad, ya que en un primer momento se valoró organizar el encuentro en Cala Saona, pero se descartó por las dificultades de movilidad, aparcamiento y control de accesos.

También influyó la posible presencia en esa concurrida cala de embarcaciones, cuyos mástiles o grandes dimensiones, como en el caso de cruceros o megayates, podrían dificultar la visión del horizonte. Como el eclipse tendrá lugar con el Sol muy bajo, cualquier obstáculo puede resultar decisivo.

Totalidad a las 20.32 horas

La totalidad está prevista en Formentera alrededor de las 20.32 horas, pero el proceso de ocultación comenzará aproximadamente una hora y media antes. La Luna irá cubriendo poco a poco el disco solar hasta ocultarlo por completo durante unos instantes. «Que de repente se haga de noche durante el día y después vuelva la luz es, como mínimo, algo muy llamativo», resume Alemany.

Porque se trata de un acontecimiento excepcional: en el caso de Formentera, el próximo eclipse total visible desde la pitiusa del sur será el 2 de agosto de 2239, dentro de 213 años.

El interés por este tipo de acontecimientos desborda ampliamente el ámbito científico y hay aficionados que viajan por todo el mundo y gastan miles de euros para seguir un fenómeno que dura apenas un minuto. La transformación repentina de la luz, el descenso de la temperatura y la oscuridad en pleno día convierten la experiencia en un espectáculo difícil de comparar con cualquier otra observación celeste.

Perlas de Baily

Uno de los momentos más esperados será la aparición de las perlas de Baily, que según explica Alemany son pequeños puntos luminosos que se forman alrededor del borde de la Luna justo antes y después de la totalidad. La explicación está en el relieve lunar: aunque desde la Tierra pueda parecer un disco perfecto, la Luna tiene cráteres, montañas y valles. Cuando cubre el Sol, la luz consigue atravesar algunos de esos huecos y crea una cadena de destellos.

La organización de un evento de esta magnitud que se recordará durante años, supone un reto para la asociación. Sus dos miembros más activos, Alemany y Carles Batlle, están acostumbrados a preparar observaciones de la Luna y del espacio profundo, pero nunca habían afrontado un eclipse total. «Tenemos mucha ilusión, pero también mucho respeto, porque es nuevo para todos», confiesa su presidente. La entidad lleva meses trabajando junto al Consell, que, según destaca, «se lo ha tomado muy en serio».

Más allá de su capacidad para atraer público, los eclipses han tenido históricamente un importante valor para la ciencia. El de 1919, por ejemplo, permitió realizar observaciones que respaldaron la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Estos fenómenos ofrecen condiciones poco habituales para efectuar mediciones y estudiar aspectos del Sol que normalmente quedan ocultos por su intensidad.

Seguridad

La seguridad visual será una de las principales prioridades. Aunque el fenómeno tendrá lugar a última hora de la tarde y el Sol estará ya cerca del horizonte, seguirá siendo peligroso mirarlo directamente durante las fases parciales y se recomienda el uso de gafas homologadas, como las que pone a disposición de la ciudadanía el Consell, diseñadas por la propia asociación.

Alemany recomienda, además, evitar desplazamientos innecesarios, disfrutando del eclipse desde casa si es posible, y contribuir así a reducir los problemas de tráfico y movilidad.

La jornada en es Cap no terminará con la puesta de Sol, ya que esa misma noche coincidirá con las Perseidas, conocidas como lágrimas de San Lorenzo, y además habrá luna nueva. La asociación se prepara, por tanto, para una auténtica maratón astronómica: eclipse total al atardecer, Perseidas y observación del cielo profundo aprovechando la falta de luz lunar durante la noche.