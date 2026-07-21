El mirador de la Mola, Cala Saona y la carretera entre es Pujols y la Savina, puntos críticos de la red viaria de Formentera durante el eclipse

El dispositivo especial de seguridad para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto se prepara desde hace meses tanto por parte del Govern balear como del Consell de Formentera. El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el presidente del Consell, Óscar Portas, han señalado este martes, tras una reunión de coordinación celebrada en Sant Francesc, que el plan todavía no está completamente terminado y que quedan aspectos por concretar, entre ellos el número definitivo de recursos y efectivos que será necesario desplegar para garantizar la seguridad en la isla durante la histórica jornada.

Gárriz ha explicado que, una vez identificadas las necesidades, ahora se determinará "cuántos medios y efectivos harán falta" en cada municipio y en cada isla, también con la participación de la Administración del Estado, que ya prepara, a través de la Delegación de Gobierno en Balears, los refuerzos de Guardia Civil y Policía Nacional necesarios. Portas, por su parte, ha detallado las medidas específicas previstas en Formentera, donde la movilidad será uno de los principales retos por las reducidas dimensiones del territorio, su limitada red viaria y las escasas alternativas de circulación.

En este sentido, el mirador de la Mola, la carretera de Cala Saona y la vía que conecta es Pujols con la Savina han sido identificados como los tres puntos más delicados de la red viaria durante la jornada. El Servicio de Tráfico de la Guardia Civil se encargará de vigilar especialmente estos enclaves y de intervenir si la concentración de vehículos provoca retenciones o hace necesario adoptar alguna medida restrictiva.

La única limitación decidida de antemano afectará al acceso a es Cap de Barbaria, que quedará cerrado al tráfico en el cruce de Cala Saona. A partir de ese punto no podrán continuar los coches.

Lanzaderas desde Sant Francesc

El Consell habilitará un servicio de autobuses lanzadera para trasladar a los asistentes al acto de observación organizado junto con la Associació Astronòmica de Formentera en es Cap de Barbaria. Los vehículos comenzarán a salir alrededor de las 17 horas desde la circunvalación de Sant Francesc, a la altura de la rotonda de Can Ramón, y llegarán hasta la barrera que limita el acceso a sa Tanca d’Allà Dins. Desde allí, los asistentes deberán continuar a pie hasta el lugar del evento y el servicio de regreso comenzará pasadas las 23 horas.

No habrá lanzaderas desde el cruce de Cala Saona, como se publicó por error en la edición impresa de este martes de Diario de Ibiza. Los únicos autobuses especiales partirán desde Sant Francesc. Para facilitar la llegada a este núcleo, se reforzarán las líneas de transporte público desde otras localidades de la isla.

El servicio dejará de trasladar pasajeros cuando se alcance el aforo considerado seguro para el acto de es Cap. También habrá un dispositivo especial para las personas con movilidad reducida, que serán transportadas directamente desde Sant Francesc hasta el mismo lugar donde se desarrollará la observación astronómica. La previsión es que entre 400 y 500 personas puedan utilizar este servicio.

Además de en es Cap de Barbaria, desde Formentera se ha considerado que la privilegiada situación del Mirador de la Mola puede convertir este lugar en otro punto conflictivo para la circulación de vehículos.

Para reducir en lo posible la afluencia a esta carretera, se ha cancelado el Mercado Artesanal de la Mola previsto para el miércoles 12 de agosto y los artesanos podrán montar sus puestos otro día todavía a determinar como compensación.

Vigilancia en el mar

El dispositivo también se extenderá al litoral ante la previsión de un elevado número de desplazamientos y embarcaciones alrededor de las costas del archipiélago. Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y Cruz Roja desplegarán medios para vigilar el litoral, controlar los fondeos, comprobar el aforo de las embarcaciones y detectar posibles infracciones. En las playas también se reforzará el servicio de socorrismo.

Capitanía Marítima, como autoridad competente en este ámbito, participa en la preparación del operativo desde el inicio. El despliegue deberá garantizar la seguridad tanto en tierra como en el mar sin dejar de atender los servicios ordinarios de la isla durante una de las jornadas de mayor ocupación del verano.