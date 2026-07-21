Un eclipse sin riesgos: Formentera ultima su dispositivo de seguridad con el foco puesto en la movilidad

Aunque todavía quedan tres semanas para la llegada del eclipse solar total del 12 de agosto, el Consell de Formentera y el Govern balear continúan trabajando para terminar de diseñar el operativo excepcional que coordinará la seguridad, la movilidad y los servicios de emergencia y que deberá estar listo para esa jornada. Con este objetivo en mente, este martes ha celebrado una reunión en Sant Francesc en la que han participado, además del presidente de la institución insular, Óscar Portas, el director general de Emergencias e Interior del Ejecutivo balear, Pablo Gárriz, mandos de la Guardia Civil y de la Policía Local de la isla; Bomberos de Formentera; el jefe del Servicio de Socorrismo; agentes de Medio Ambiente del Govern balear; representantes del 061 y de la Autoridad Portuaria de Balears.

El dispositivo especial se activará 24 horas antes del fenómeno y, ya el día del eclipse, a partir de las 10 horas se pondrá en marcha el operativo de control y supervisión. Las restricciones previstas comenzarán a aplicarse a las 15 horas.

El principal objetivo es evitar los problemas que puedan provocar los desplazamientos de los miles de personas que se encontrarán ese día en la isla, tanto residentes como turistas alojados en Formentera y visitantes que puedan llegar para contemplar el fenómeno astronómico. Buena parte de ellos tratará de trasladarse a los puntos desde los que se espera que exista una mejor visibilidad, lo que convierte la movilidad en uno de los principales retos del dispositivo en una isla de pequeñas dimensiones, con una red viaria reducida y pocas alternativas de circulación.

Pablo Gárriz y Óscar Portas durante el encuentro / CAIB

En este sentido, Gárriz pidió a quienes se encuentren en Formentera que no esperen hasta el último momento para decidir dónde contemplarán el eclipse. "Pedimos a la ciudadanía que evite restrinja al máximo los desplazamientos y los planifique con antelación evitando improvisar el mismo día", afirmó antes de señalar que disponer previamente de la información sobre los accesos y las limitaciones será fundamental para evitar situaciones de riesgo. El director balear recordó también que la limitada red viaria de la isla es la misma que tendrán que utilizar también los servicios de emergencia y seguridad de producirse algún problema, de ahí la importancia de garantizar su disponibilidad.

Plan adaptable

Las administraciones todavía deberán concretar durante las próximas semanas el dispositivo definitivo, que se irá adaptando a las previsiones de afluencia y a las necesidades operativas que se detecten. El plan incorporará medidas específicas sobre movilidad, seguridad ciudadana, emergencias, información a residentes y visitantes y protección del medio natural.

Uno de los asistentes a la reunión de coordinación / CAIB

Entre las actuaciones analizadas durante la reunión se encuentran la regulación de los accesos a los principales puntos de observación, la aplicación de restricciones de movilidad en determinadas zonas y el refuerzo extraordinario de los servicios de seguridad y emergencias. También se coordinarán los recursos disponibles para garantizar que los vehículos de intervención puedan desplazarse y que los servicios ordinarios de la isla continúen funcionando durante toda la jornada.

Uno de los enclaves mencionados expresamente en es Cap de Barbaria, una de las zonas que previsiblemente concentrará un mayor interés y donde el Consell Insular junto con la Associació Astronòmica de Formentera han preparado un evento especial que incluirá la posibilidad de observar el eclipse con cuatro telescopios de la propia asociación. La regulación del acceso deberá permitir la llegada de personas a pie, proteger el entorno natural y evitar que la acumulación de vehículos provoque un colapso circulatorio.

"Oportunidad única"

El presidente del Consell, Óscar Portas, incidió tras la reunión precisamente en las limitaciones del territorio. "Formentera tendrá el privilegio de ser uno de los mejores lugares para observar un eclipse solar total. Es una oportunidad única para dar a conocer nuestra isla al mundo, pero también una gran responsabilidad en un espacio limitado", señaló.

Portas remarcó que el dispositivo deberá permitir disfrutar del fenómeno sin comprometer la seguridad, la conservación de los espacios naturales ni la prestación de los servicios públicos. El Consell y el Govern pretenden encontrar un equilibrio entre facilitar la observación del eclipse y evitar que la concentración de personas y vehículos afecte especialmente a las zonas más sensibles.