Un taxi pirata deja a un grupo de argelinos en Formentera, entre ellos una mujer y varios menores

Las fuerzas de seguridad han localizado esta mañana en la carretera principal de Formentera, sobre las 9.45 horas a apenas un kilómetro de es Caló, a un grupo de migrantes argelinos que han llegado a la isla a bordo de un taxi patera, una embarcación que no se abandona en la costa y que se suele utilizar para otros traslados irregulares después de que el patrón pone de nuevo rumbo a la costa africana. Las mafias de Argelia, de esta manera, logran reducir costes en este negocio de vidas humanas.

Curiosamente, y según un testigo, en esta ocasión la patera se ha dirigido hacia la isla vecina, Ibiza,por motivos que todavía no han trascendido, después de dejar a su pasaje en la costa de Formentera.

En cuanto a los migrantes, entre este grupo, cuyo número está por definir, viajaban al menos una mujer y varios menores. En cuanto fueron localizados andando por el arcén, la Guardia Civil les ha obligado a regresar sobre sus pasos hasta el punto de la costa en la que han desembarcado.

Otro detalle curioso es que, una vez en las proximidades de esta zona en la que les ha dejado el patrón de la patera, los migrantes han sido trasladados al puerto de la Savina en uno de los autobuses de la empresa que gestiona el transporte regular en la isla.

Todos los migrantes que arriba a Formentera son posteriormente trasladados a Ibiza, donde quedan bajo la jurisdicción del Cuerpo Nacional de Policía, que es el que tiene las competencias en Extranjería.