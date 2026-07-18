Trámites administrativos del Consell de Formentera y el Govern balear retrasan la instalación del SIVE de la Mola

La instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil en el faro de la Mola, en Formentera, continúa acumulando retrasos y se encuentra actualmente paralizada y pendiente de completar diferentes trámites administrativos ante el Consell de Formentera y el Govern balear. El dispositivo, reclamado desde hace años para reforzar el control del litoral de la isla ante el significativo aumento del número de pateras que recorren la ruta migratoria irregular entre Argelia y España, no podrá colocarse hasta que la institución insular concluya la revisión de la documentación presentada por los responsables de la implantación de este tipo de sistemas, que incluyen sensores de radar, cámaras infrarrojas y sensores acústicos (también para el control del narcotráfico).

Una vez finalizada esta revisión, el Consell remitirá al Ejecutivo balear un estudio sobre las repercusiones ambientales que puede conllevar la instalación de esta tecnología en el entorno de la Mola. El Govern deberá emitir entonces el correspondiente informe en positivo, dado que el emplazamiento previsto para el SIVE se encuentra dentro de la Red Natura 2000, la red ecológica europea de espacios destinados a la conservación de la biodiversidad.

Previsto para mayo

Así, pese a que el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, anunció en abril de este año que el punto SIVE de Formentera sería una realidad a finales de mayo, no parece que la pitiusa del sur vaya a contar con este sistema antes de que termine el verano.

Desde el Consell Insular aseguran que la petición para instalar esta herramienta de vigilancia, que en última instancia depende del Ministerio del Interior, se recibió «hace aproximadamente dos años», momento en el que la institución insular requirió que se completara la documentación necesaria. Estos documentos no llegaron hasta el pasado mes de junio, cuando ya se había formalizado el contrato, por un importe de 1,8 millones de euros, con la empresa adjudicataria: Atos IT Solutions and Services Iberia SL, con sede en Tres Cantos, Madrid.

Una de las pateras llegadas a la costa de Formentera recientemente. / JAVI PAREJO

Complejidad del proceso

El expediente ya ha pasado por el área insular de Patrimonio, un trámite que, según señalaron desde la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a principios de este mes, era imprescindible para poder iniciar los trabajos en un enclave de gran valor histórico y patrimonial como es el faro de la Mola.

No obstante, antes de autorizar cualquier actuación en este espacio, los servicios técnicos de la institución insular deben comprobar si el proyecto se ajusta a las condiciones aprobadas en su momento por la Comisión Técnica Asesora de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Actividades (CTA). Posteriormente, se elaborará el estudio sobre los posibles efectos ambientales de la instalación, que será remitido al Govern balear para que, a su vez, emita su informe medioambiental.

La duración de estos procedimientos administrativos, unida a la complejidad de instalar y poner en funcionamiento esta tecnología puntera, hace poco probable que el punto SIVE de Formentera, que permitiría activar con mayor rapidez los dispositivos de asistencia, interceptación y rescate, esté operativo antes de que finalice el verano, precisamente el periodo en el que aumenta la llegada de pateras y migrantes a la pitiusa del sur.