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El Consell espera que las pérgolas solares de es Pujols entren en servicio la próxima semana, dos años después de aprobarse el proyecto

Las obras de es Pujols, Sant Ferran y sa Senieta ya han finalizado y solo están pendientes de la recepción definitiva y de la autorización de Industria para su puesta en servicio

Pérgola solar y puntos de recarga en es Pujols

Pérgola solar y puntos de recarga en es Pujols / P.M.V.

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Las nuevas instalaciones de generación fotovoltaica y de recarga para vehículos eléctricos impulsadas por el Consell de Formentera en es Pujols, Sant Ferran y Sant Francesc se encuentran en la recta final antes de entrar en funcionamiento. Las obras están "prácticamente terminadas" y únicamente quedan pendientes la recepción definitiva y los últimos trámites administrativos para que puedan comenzar a prestar servicio.

Según informan desde el Consell, durante las revisiones técnicas previas a la entrega de las diferentes obras, "se detectaron varias deficiencias que las empresas adjudicatarias han tenido que corregir" antes de que la institución pudiera dar por finalizados los trabajos. Una vez subsanadas estas incidencias, solo resta completar la recepción de las instalaciones, un trámite que podría llevarse a cabo la próxima semana.

Paralelamente, la empresa adjudicataria de la pérgola fotovoltaica de es Pujols, debe finalizar la tramitación ante la Dirección General de Industria para obtener la autorización para su puesta en servicio.

La marquesina solar de es Pujols puede recargar seis vehículos a la vez

La marquesina solar de es Pujols puede recargar seis vehículos a la vez / P.M.V.

Pérgola de es Pujols

Esta marquesina solar está ubicada en el vial exterior de la localidad, en la esquina con el camino de ses Vinyes. El proyecto, aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Consell el 8 de marzo de 2024, contempla una marquesina con 45 módulos fotovoltaicos y una potencia de 16,2 kWp, capaz de producir unos 22.781 kWh al año. La instalación dará cobertura a seis plazas mediante tres postes de recarga, cada uno con dos tomas, por lo que permitirá cargar hasta seis vehículos eléctricos simultáneamente. El presupuesto de licitación ascendió a 126.880 euros y está financiado con los fondos Next Generation EU.

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A esta actuación se suman los puntos de recarga situados frente al CEIP Sant Ferran y el nuevo punto de carga ultrarrápida del aparcamiento público de sa Senieta, en Sant Francesc, que también se encuentran a la espera de completar los últimos trámites administrativos antes de su puesta en marcha.

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