Neus Costa, nueva presidenta Obra Cultural Balear de Formentera: "Tenemos que intentar que los turistas nos admiren como cultura"

La nueva presidenta de la Obra Cultural Balear de Formentera (OCBF), la poeta y maestra jubilada Neus Costa Mayans, explica cuál es su recorrido dentro de la organización, los retos que se plantean y cómo percibe las amenazas a la cultura de la isla.

¿Cómo ha sido el proceso para que acabe ostentando el cargo?

La presidenta anterior quería dejarlo, por falta de tiempo. Le agradecemos mucho todo lo que ha hecho hasta ahora. Ella expresó esta voluntad de dejar el cargo y desde la junta directiva tomamos las riendas. Yo soy asociada desde hace años a la OCBF y en ese momento, dado que ya estoy jubilada, pensé que podría estar al lado de quien asuma la responsabilidad de llevar la OCBF. Lo que ocurre es que quien está dentro de OCBF es en su mayoría gente con muchos compromisos, joven, limitada de tiempo. Entonces fue cuando pensé que como jubilada tal vez podría sacar más tiempo y llevarlo, siempre que hubiese un buen equipo de trabajo. La respuesta ha sido magnífica, estoy muy contenta de contar con un buen grupo de gente, 11 en total, tanto jóvenes como gente de más edad que disponen de más tiempo, dentro de la directiva.

¿Cómo se plantea usted este cargo?

Hay muchísimo que hacer. Los objetivos y la motivación que llevaron a crear la OCBF en 1977, el año que viene cumpliremos 50 años, están intactos, aunque es verdad que en muchas cosas se ha avanzado. O se ha avanzado o se ha tenido un buen resultado, como puede ser en el cant redoblat, como puede ser el ball y muchas otras cosas. Es verdad que en el mundo en el que vivimos a veces le damos la espalda a la cultura y a la identidad de los lugares. Buscamos cosas rentables económicamente, porque estamos abocados a una sociedad en que lo que buscamos es el beneficio material y no nuestra identidad. Es esencial, porque al final las culturas son lo que nos identifica y une como sociedad. Cuando compartimos lo que vivimos, cuando lo amamos, es cuando nos sentimos como la mejor sociedad. La cultura es lo mejor que tenemos, la humanidad. Creo que gracias a la OCBF y a otras entidades ha habido buenos avances en la defensa de la cultura. Tenemos que hacer eso entre todos, porque una asociación sola no puede llevar nada adelante. Hacer red con otras asociaciones es uno de nuestros objetivos, además de llegar a los ciudadanos y la gente joven.

En cuanto a la red, también se plantean crear más vínculo con los socios.

Sí, aprovecho para hacer una llamada a todos los que quieran asociarse a la OCBF y a todos los que quieran colaborar con nosotros. Aquí no sobra nadie: todos los que amen nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro patrimonio, es bienvenido. La OCBF ya hace cosas con gente joven porque ha empezado a hacer talleres en institutos. Queremos seguir por este camino.

¿Cómo quieren defender la cultura a escala más amplia?

Mediante divulgación para dar a conocer nuestra cultura. Hay una actividad que tiene muy buen resultado: las caminatas que hacen Santiago Colomar y Andreu Ferrer, dos miembros de la OCBF. Ellos hacen estas caminatas y explican la historia de las construcciones que hay, entre otras cosas, y es una manera de divulgar, de dar a conocer. Mirar el patrimonio que tenemos y, desde allí, protegerlo. Es verdad que hay mucho patrimonio, pero no siempre vivimos de cara a él, sino de espaldas. En Ibiza también pasa, supongo: no podemos ser solo un lugar de playa. Un lugar de playa es muy vacío. Tenemos que intentar que los turistas no vengan solo para dormir en la playa, sino que también nos admiren como cultura. Antes que nada, tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, pero que la gente que venga también vea que la tenemos y que, efectivamente, estamos orgullosos de ella.

Si se consiguiera eso, también se respetaría más el medio ambiente de las islas y su patrimonio.

Claro. Desde la junta directiva estamos emocionados y, al mismo tiempo, espantados, porque es verdad que hay mucho que abarcar y estamos en un proceso. Ya hemos hecho dos o tres reuniones largas para debatir y de buscar nuestra visión y enfoque, pero seguimos trabajando en reuniones semanales para ver exactamente por dónde comenzamos y cómo lo hacemos.

¿Hay algo que le gustaría hacer diferente de cómo lo había hecho la anterior presidenta?

Es verdad que le hemos dado mucha importancia a la red, a llegar a la gente mediante la divulgación. Yo creo que en ese sentido seguimos la misma línea que la directiva anterior.

¿Cuál cree que es la principal amenaza para la cultura isleña?

Creo que, en general preocupa, o me preocupa especialmente, el momento de crispación que se vive. No diré a nivel político, pero sí hay una tendencia a buscar enemigos. Podemos llamarle racismo o lo que queramos, pero se palpa y se está alimentando sin sentido. Creo que es una gran amenaza social actualmente. ¿Qué motivo hay para ello? Una lengua corresponde a una identidad, pero esa lengua que existe no es más ni menos que otra. Es de un grupo de gente, esa lengua tiene una cultura detrás... Se trata solo de que merezca un respeto, de que se merezca una estima. Que todo el mundo la pueda hacer suya. La gran amenaza es cuando llegamos a hacer de derechos humanos o de cualidades de esas personas una batalla, una guerra. Nuestra cultura y nuestra lengua propia tiene que abrazar a otras culturas y la nuestra, evidentemente, también.

¿Está Formentera, en general, abierta a integrar a esas otras culturas dentro de la cultura de aquí?

Yo diría que la gente, en general, no tiene problemas. El problema es este mensaje que se repite y se cuela y que al final contamina nuestro café del día a día. Yo soy maestra, ahora ya jubilada de hace tres años, pero he estado en la Escuela de Sant Ferran con un grupo de maestros. Hemos trabajado mucho en la enseñanza de la lengua catalana y estoy muy contenta. Hay alumnos de muchos lugares del mundo que han aprendido nuestra lengua, que mantienen su cultura a la vez que aman la nuestra. Creo que eso es una maravilla. Las personas perdemos oportunidades de apreciarnos culturalmente los unos a los otros. Es triste que no lo hagan y cuando es propio de nuestro territorio, además es un crimen.

¿Tiene esto algo que ver con la pérdida de la memoria democrática?

Creo que tiene que ver con la pérdida de la memoria en general. La sociedad moderna es toda tecnología. Ahora estamos en esta sociedad y no tenemos que renegar de ella porque es nuestra. Pero tenemos una cultura que nos ha hecho como somos y no la tenemos que olvidar. Tenemos que tener memoria de esa cultura. Sobre la memoria democrática, a nivel personal, que es un tema de justicia. La memoria democrática simplemente pone sobre la mesa o deja a la vista errores que se han podido cometer y dar paz y cerrar heridas. Yo creo que no se trata de cerrar heridas olvidándolas.