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Fallece un hombre de 65 años tras lanzarse al mar en s’Espalmador pese a la bandera roja

La víctima, de nacionalidad estadounidense, se encontraba con su mujer y su hija en una embarcación fondeada frente a la isla cuando entró en el agua para recuperar un objeto que había caído al mar

Vista aérea del islote de s’Espalmador, cerca del lugar donde ha ocurrido el suceso

Vista aérea del islote de s’Espalmador, cerca del lugar donde ha ocurrido el suceso / D.I.

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Un hombre de 65 años y nacionalidad estadounidense falleció este jueves en aguas próximas a s’Espalmador, entre la zona norte de la playa de Llevant y es Pas, según información facilitada por la Guardia Civil y el Consell Insular. Al parecer, la víctima se encontraba con su mujer y su hija en una embarcación fondeada frente a la costa del islote.

Los hechos se produjeron después de que la hija perdiera un objeto en el agua. El hombre decidió lanzarse al mar para intentar recuperarlo pese a que ondeaba la bandera roja. Pasados unos minutos, sus familiares dejaron de verlo desde la línea de costa.

A las 12.25 horas, el servicio de socorrismo del Consell de Formentera recibió el aviso de emergencia. Una embarcación recreativa particular había localizado al hombre flotando en el agua y lo había sacado del mar, para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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A la llegada de los socorristas, las maniobras de reanimación continuaron durante el traslado hasta el puerto de la Savina, realizado en una embarcación del propio servicio. Una vez en tierra, la Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo y activó el protocolo correspondiente por muerte judicial para investigar las circunstancias del fallecimiento.

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