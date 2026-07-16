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Fallece en su domicilio de Sant Francesc de Formentera Maria Verdera Ferrer, impulsora del Forn Can Manolo

La mujer, de 96 años, recibió un premio Sant Jaume el año pasado "por su trayectoria vital y profesional como pionera en el emprendimiento femenino en la isla", donde era muy conocida y apreciada

Maria Verdera junto al presidente del Consell, Óscar Portas, durante la entrega de los Premis Sant Jaume 2025

Maria Verdera junto al presidente del Consell, Óscar Portas, durante la entrega de los Premis Sant Jaume 2025 / CIF

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

Maria Verdera Ferrer, impulsora de la centenaria panadería Forn Can Manolo, de Sant Francesc, ha fallecido esta mañana de jueves a los 96 años en su domicilio de la misma localidad a causa de un incidente con el sistema eléctrico cuyo origen investiga la Guardia Civil, según apuntan diferentes fuentes próximas al caso.

Verdera, nacida en 1929, era muy conocida y apreciada en Formentera, que le mostró su reconocimiento de forma pública el año pasado con un Premio Sant Jaume otorgado "por su trayectoria vital y profesional como pionera en el emprendimiento femenino en la isla y figura clave en la consolidación del Forn Can Manolo".

Durante la ceremonia de entrega de los galardones más importantes de la pitiusa del sur, se emitió un vídeo en el cual Verdera narró algunos retazos de su niñez en la isla, entre los que destacó que nunca pudo ir a la escuela porque "trabajaba de noche y de día". Recibió la distinción con gran humildad, asegurando que "no merecía" el premio pero agradeciendo la deferencia.

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Trabajadora incansable y muy activa a pesar de su edad, su pérdida deja un gran vacío en todas las personas que la conocieron y disfrutaron de su carácter vital, generoso y amable.

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