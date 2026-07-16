Más de 800 usuarios tramitan la tarjeta del nuevo sistema de transporte público de Formentera en una semana

La implantación de la nueva Tarjeta de Transporte de Formentera ha comenzado con una elevada respuesta ciudadana. Una semana después de iniciarse su emisión, el pasado 6 de julio, las dos Oficinas de Atención a la Ciudadanía del Consell Insular, situadas en Sant Francesc y Sant Ferran, han tramitado un total de 825 tarjetas.

El nuevo sistema digital de validación empezó a funcionar el miércoles 15 de julio, en toda la red de autobuses de la isla, según afirma un comunicado de la institución insular. Las personas que ya disponen de la tarjeta pueden validarla directamente en los dispositivos instalados en los vehículos, mientras que el resto de usuarios puede seguir comprando el billete a bordo o pagando con tarjeta bancaria.

Convivencia de los dos sistemas

Ambos sistemas convivirán hasta el 15 de agosto para facilitar una adaptación progresiva. Durante este periodo, ninguna persona quedará excluida del servicio por no disponer todavía de la nueva tarjeta. La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha destacado en el comunicado que la entrada en funcionamiento de los validadores culmina una primera fase importante del proceso de digitalización del transporte público de Formentera. "La implantación es progresiva para que todos los usuarios puedan adaptarse con normalidad al nuevo sistema", ha señalado.

Castelló también ha recordado que ambos métodos seguirán funcionando simultáneamente durante las próximas semanas. “Nadie dejará de poder utilizar el transporte público por no disponer todavía de la nueva tarjeta, pero animamos a la ciudadanía a solicitarla, porque será la herramienta que permitirá disfrutar de todas las ventajas del nuevo modelo”, ha añadido.

Personal e intransferible

La Tarjeta de Transporte de Formentera es personal e intransferible. El sistema identifica el perfil de cada usuario, aplica automáticamente las bonificaciones correspondientes, calcula el precio según las zonas recorridas e incorpora un mecanismo de fidelización que premia el uso habitual del autobús. La primera carga es de cinco euros y se abona directamente en el autobús.

El nuevo sistema divide la isla en cuatro zonas de tarifación / CIF

La tarjeta está dirigida a los colectivos bonificados, entre ellos los residentes en Formentera, los trabajadores no residentes, las familias numerosas o monoparentales, los pensionistas, las personas con discapacidad, los menores de edad, las personas en situación de desempleo de larga duración, quienes se encuentren en riesgo de exclusión social y las víctimas de violencia de género, entre otros.

Precio y zonas

El nuevo modelo tarifario abandona el sistema de tarifa única y pasa a calcular el precio del viaje en función de los saltos tarifarios, es decir, de las zonas recorridas. Para ello, la isla se divide en cuatro zonas: la Zona A, que engloba la Savina, Sant Francesc, Sant Ferran, es Pujols, Cala Saona y es Ca Marí; la Zona AB, que comprende es Caló de Sant Agustí y las áreas intermedias; la Zona B, formada por es Copinar, el Pilar de la Mola y el Faro de la Mola; y la Zona P, correspondiente a las playas del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. El precio del viaje dependerá del número de saltos entre estas zonas.

El sistema establece cuatro niveles tarifarios (de 0 a 3 saltos) y fija un precio base de 3,50 euros para el billete sencillo adquirido a bordo en los trayectos sin saltos. A partir de ahí, el importe aumenta un 50 %, un 150 % o un 200 % según la distancia recorrida, de modo que el precio oscilará entre 3,50 y 10,50 euros. Además, se aplicarán descuentos a quienes compren el billete por internet, paguen con tarjeta bancaria o utilicen la Tarjeta de Transporte de Formentera, con bonificaciones de entre el 40 % y el 100 % según el perfil del usuario.

Hasta ahora, Autocares Paya, la empresa adjudicataria, diferenciaba entre trayectos cortos, de menos de siete kilómetros y con un precio de 2,25 euros, y largos, de siete kilómetros o más, por 3,20 euros. Para las playas, la línea L3 ofrecía una ruta de ida y vuelta a ses Illetes por 10 euros y otra que incluía ses Illetes y es Pujols por 15 euros.