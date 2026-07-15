Deportes
Formentera se vuelca con la final del Mundial: la plaza de la Constitución de Sant Francesc se convertirá en una gran pantalla
La fachada de la iglesia acogerá este domingo la retransmisión del partido de España en una cita abierta y gratuita para residentes y visitantes
La final de la Copa del Mundo de Fútbol se vivirá este domingo, 19 de julio, en el corazón de Formentera con una proyección pública en la plaza de la Constitución de Sant Francesc, donde residentes y visitantes podrán seguir juntos el partido de la selección española.
La iniciativa convertirá por una noche la fachada de la iglesia de Sant Francesc en una gran pantalla en la que se retransmitirá el encuentro, en una propuesta pensada para transformar uno de los espacios más emblemáticos de la isla en punto de reunión para compartir una de las grandes citas deportivas del año.
La proyección comenzará 20 minutos antes del inicio del partido, a las 20.40 horas, y será gratuita, con acceso libre hasta completar el aforo de la plaza. El encuentro podrá seguirse a través de la retransmisión en abierto de RTVE (La 1).
La convocatoria invita a disfrutar de la final en un ambiente colectivo y festivo, con la plaza de la Constitución como escenario para seguir en directo una noche que puede ser histórica para el fútbol español.
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