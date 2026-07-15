Salud
El quirófano del Hospital de Formentera encara su reapertura total a finales de julio tras nueve meses de incidencias
Esta semana se sustituirán los filtros del sistema de climatización y se llevarán a cabo nuevos cultivos microbiológicos que marcarán la reapertura total del área quirúrgica si los resultados son favorables
El bloque quirúrgico del Hospital de Formentera encara la recta final de un largo periodo de problemas que comenzó en octubre de 2025 y que, desde entonces, ha estado marcado por cierres preventivos, reaperturas parciales, restricciones de actividad y derivaciones de pacientes a Can Misses. Si tras el reemplazo de los filtros del sistema de climatización de todo el área quirúrgica la evolución es favorable y los controles pertinentes confirman que todo está en orden, la actividad ordinaria podría retomarse con normalidad entre finales de este mes y principios de agosto.
Según informan desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), estos filtros se solicitaron el pasado mes de abril a recomendación del Servicio de Medicina Preventiva de Son Espases, aunque no ha sido hasta finales de la semana pasada cuando han llegado a la isla. Su instalación ya ha comenzado y está previsto que finalice en un par de días. Una vez concluyan estos trabajos, y tras aplicar una higienización exhaustiva, se llevará a cabo este mismo jueves 16 de julio una nueva toma de muestras para realizar cultivos microbiológicos que permitan confirmar o descartar la presencia de microorganismos nocivos en el área analizada. Superado el periodo de espera de diez días que requieren estos estudios, y siempre que los resultados sean favorables, se procederá a la reapertura total de la zona afectada.
Octubre de 2025
El origen de esta situación se remonta al 23 de octubre de 2025, cuando se acordó el cierre preventivo del quirófano y del paritorio tras detectarse humedades en la antesala del área quirúrgica después de las fuertes lluvias que afectaron a las Pitiusas ese otoño. En aquel momento se mantuvo la atención urgente, pero se suspendió la actividad programada y comenzaron las primeras reprogramaciones de intervenciones.
La reapertura, que inicialmente se esperaba en pocos días, se retrasó al detectarse un hongo ambiental en la zona afectada. Esa incidencia obligó a prolongar el cierre y a mantener el quirófano y el paritorio reservados exclusivamente para emergencias vitales, además de derivar partos e intervenciones a Ibiza.
Tras varias semanas de espera y nuevos controles, el quirófano y el paritorio reabrieron a finales de noviembre de 2025. Con ello se recuperó primero la actividad urgente y, poco después, la cirugía programada.
Ya en 2026, y coincidiendo con diferentes actuaciones de mejora en el hospital y el centro de salud, que comparten el mismo inmueble, volvieron a detectarse valores no aptos en la antesala del área quirúrgica, aunque no en el quirófano ni en el paritorio en sí. A partir de finales de febrero, el funcionamiento quedó de nuevo limitado a urgencias, partos no demorables e intervenciones que no podían aplazarse.
Desde entonces, la actividad del bloque quirúrgico ha estado condicionada por la necesidad de extremar la precaución, repetir controles microbiológicos y aplicar medidas correctoras.
Intervenciones en gabinetes
Esta limitación de la actividad quirúrgica programada ha supuesto que, desde febrero, se hayan realizado un total de 16 intervenciones quirúrgicas ambulatorias en gabinete y se hayan efectuado tres traslados urgentes. También se llevó a cabo una intervención de emergencia en el quirófano de Formentera, que, según recuerdan desde Asef, "en todo momento ha estado libre de presencia elevada de microorganismos ambientales; solo se encontraron valores más altos de lo recomendable en la antesala".
En paralelo, el paritorio ha tenido una evolución algo distinta y llegó a recuperar actividad, aunque también se ha visto afectado en distintos momentos por cierres o restricciones preventivas. De hecho, varios partos han sido atendidos en una habitación de maternidad o en el quirófano si se ha considerado necesario.
Después de cerca de nueve meses de incidencias intermitentes, el objetivo ahora es que el quirófano pueda volver a funcionar con normalidad plena a finales de julio o en los primeros días de agosto y que en las primeras semanas tras la reapertura se puedan desarrollar las 25 intervenciones que han tenido que reprogramarse a causa de estas incidencias.
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