“Presencia, vigilancia y disuasión”: el Ejército despliega efectivos en Ibiza y Formentera

El despliegue del Ejército en las Pitiusas tuvo este miércoles una de sus paradas en es Cap de Barbaria, en Formentera, donde a las once de la mañana atendió a los medios el teniente de Infantería Hugo Alfonso Pax, jefe de la segunda sección de la primera compañía del Regimiento de Infantería Palma 47. La unidad forma parte del operativo que se desarrolla durante toda esta semana en las Pitiusas, dentro de las misiones del Mando Operativo Terrestre (MOT).

Desde ese punto del sur de la isla, el mando militar explicó que el operativo responde a labores de "presencia, vigilancia y disuasión", las tres ideas con las que resumió el sentido de estas operaciones.

Según detalló el teniente, la actividad que desarrolla la unidad en Formentera da continuidad a las operaciones que el regimiento viene realizando en las islas desde diciembre de 2025. El objetivo, señaló, es "mantener el enlace con autoridades locales, responsables civiles y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", además de seguir avanzando en las tareas de reconocimiento del terreno y patrullaje.

Vehículos y soldados participantes en el despligue de este miércoles en Formentera / P.M.V.

Durante su paso por Formentera, los militares tenían previsto recorrer y reconocer zonas como la playa de Migjorn, es Cap de Barbaria, s'Estufador y la costa este de la isla. Después regresaban a Ibiza, desde donde seguirán gestionando el resto del operativo que concluirá el sábado 18 de julio. La sección desplazada estos días está alojada temporalmente en las instalaciones de Sa Coma cedidas por el Consell de Ibiza.

Prevenir incidentes

El teniente subrayó que el MOT, bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias, tiene como misión fundamental garantizar la seguridad en el territorio nacional, prevenir cualquier tipo de incidente y, sobre todo, poder detectar de forma anticipada cualquier situación de crisis. En esa línea, definió al MOT como "una herramienta del Estado para garantizar la seguridad" y defendió que "una sociedad que es consciente de las amenazas es también una sociedad mejor preparada".

El despliegue se enmarca en las denominadas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, que forman parte de la actividad permanente de las Fuerzas Armadas en territorio nacional. En el caso de las Pitiusas, estas misiones combinan patrullas a pie, en vehículo, reconocimiento de itinerarios y contacto con instituciones y cuerpos de seguridad.

Los militares realizaron labores de reconocimiento por los alrededores de es Cap de Barbaria / P.M.V.

Presencia habitual

Desde el punto de vista operativo, el despliegue entre islas forma parte ya de la dinámica habitual del regimiento. El propio teniente destacó el reto logístico que supone mover efectivos y vehículos militares entre islas, aunque señaló que esa exigencia se ha convertido en parte de su día a día y su presencia en diferentes puntos del archipiélago se ha incorporado a su funcionamiento ordinario.

Los integrantes de la sección desplazada a Formentera se movilizaron a bordo de tres vehículos todoterreno / P.M.V.

La jornada en es Cap dejó así una imagen poco habitual en la isla: la de una unidad militar desplegada en pleno trabajo sobre el terreno, explicando el sentido de unas misiones que, según remarcaron sus responsables, "no responden a una situación extraordinaria concreta, sino a una labor permanente de vigilancia, anticipación y presencia en el territorio".