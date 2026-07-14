Agotados los permisos para coches de turistas que quieran viajar a Formentera en la primera mitad de agosto

Los turistas que hayan dejado para última hora la organización de su viaje a Formentera deben saber que ya no es posible acceder a la pitiusa del sur con su coche privado durante la primera quincena del mes de agosto. El resto del mes todavía es posible, pero hay que darse prisa, ya que, según la web formentera.eco, del 16 al 30 de agosto, ambos incluidos, ya se han reservado entre un 75% y un 99% de las 1.732 plazas diarias.

Los residentes en Ibiza lo tienen un poco mejor, aunque ya se ha completado la cuota diaria de coches para todos los fines de semana restantes de julio y para los de agosto hasta el domingo 23. Para llegar a Formentera en moto, los residentes en la isla vecina ya no tienen plaza los dos fines de semana que quedan de este mes ni los dos primeros de agosto.

Con julio ya en su ecuador, el calendario de ocupación deja ver que junio y la primera mitad de julio han absorbido buena parte de la demanda sin llegar todavía al colapso total en todas las categorías, pero también confirma que la mayor presión vuelve a concentrarse en el tramo central del verano. Lo que queda por delante es, de nuevo, el periodo más delicado de la temporada: la primera mitad de agosto ya está cerrada para los coches de turistas y la segunda avanza a un ritmo que deja muy poco margen para quienes quieran improvisar el viaje con vehículo propio.

Conexiones Ibiza - Formentera

Las motos de turistas, en cambio, siguen moviéndose en un escenario mucho más desahogado. El calendario de Formentera.eco muestra a mitad de julio una disponibilidad muy superior a la de los coches, después de que el año pasado la cuota diaria se rebajara hasta las 122 plazas al comprobarse que la demanda era menor que en 2024.

En el caso de las conexiones entre Ibiza y Formentera, la tensión vuelve a centrarse en los fines de semana y, sobre todo, en las motocicletas. El sistema mantiene este año el mismo reparto que en 2025, con una cuota diaria de 235 coches y 50 motos para residentes en Ibiza, dentro de un techo global de 10.287 vehículos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Para visitantes, la cuota diaria sigue fijada en 1.732 coches y 122 motos.

En relación con las autorizaciones tanto en coche como en moto para personas residentes en Ibiza, el Consell de Formentera se vio obligado a mediados de junio a revisar la demanda de permisos bonificados de larga duración (de 122 días) al detectar que parte de esas reservas no se estaban utilizando realmente. Tras comprobar que algunas matrículas autorizadas no habían circulado por la isla durante más de quince días consecutivos, la institución invalidó un número indeterminado de permisos para liberar plazas y evitar una falsa sensación de saturación.

La situación ya apuntaba maneras desde el arranque de la campaña. A finales de mayo se habían tramitado 22.451 solicitudes y aprobado 20.516 autorizaciones, con 1.395 denegadas y 540 pendientes o a la espera de documentación. En el caso de los residentes en Ibiza, hasta ese momento se habían autorizado 1.154 vehículos, de los que 885 eran turismos y 269 motocicletas.

74 días al 100%

El balance oficial de 2025 cerró con 74 jornadas al 100% de ocupación (12 en junio, 25 en julio, los 31 días de agosto y 6 en septiembre) y con 56.000 solicitudes revisadas, de las que 49.700 fueron aceptadas y 6.250 denegadas.

En conjunto, el panorama vuelve a ser claro: quien quiera viajar a Formentera con vehículo propio en agosto ya no puede dejar la reserva para el último momento. En el caso de los turistas con coche, la primera quincena está ya cerrada. Para los residentes en Ibiza aún queda algo más de margen, pero la disponibilidad se estrecha especialmente en fines de semana y, una vez más, en el cupo de motocicletas.