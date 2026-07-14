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Todo lo que debes saber para participar con seguridad en la procesión marinera de la Virgen del Carmen en Formentera

El Consell Insular recuerda a las embarcaciones participantes la obligación de extremar las precauciones, respetar el aforo y seguir las indicaciones de las autoridades durante uno de los actos más emblemáticos del verano

Cada año más embarcaciones participan en la procesión marinera

Cada año más embarcaciones participan en la procesión marinera / Carmelo Convalia

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

La tradicional procesión marinera de la Virgen del Carmen volverá a reunir este jueves, 16 de julio, a decenas de embarcaciones en la Savina, en una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo de Formentera. Ante la gran participación que cada año acompaña a la patrona de los marineros en su recorrido por el mar, el Consell de Formentera ha recordado las normas de seguridad que deberán cumplir todas las embarcaciones para garantizar que la jornada se desarrolle con las máximas garantías.

La institución insular hace un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de todas las personas participantes para evitar incidentes durante la procesión. Entre las principales medidas, se insiste en que cada embarcación debe llevar la documentación en regla, contar con la titulación correspondiente, tener en vigor el seguro obligatorio y disponer de los equipos de seguridad necesarios, como chalecos salvavidas, salvavidas circulares o emisora VHF.

Día del Carmen Formentera

Una embarcación del servicio de Socorrismo durante la procesión del año pasado / P.M.V.

También se recuerda que será obligatorio respetar el aforo autorizado de cada embarcación y atender en todo momento las indicaciones de la Capitanía Marítima, la Guardia Civil, la Policía Portuaria y los equipos de salvamento. Durante la procesión no estarán permitidas maniobras, adelantamientos ni aproximaciones que no sigan las instrucciones del patrón de la embarcación que transporta a la Virgen.

Además, las embarcaciones deberán mantener una distancia de seguridad suficiente, navegar a velocidad moderada y dar prioridad a aquellas que tengan menor capacidad de maniobra. Otro de los puntos clave será permanecer a la escucha por el canal 16 de VHF para poder comunicar cualquier incidencia que pueda producirse durante el recorrido.

Ofrenda floral y bendición

El Consell también subraya que la ofrenda floral y la posterior bendición deberán realizarse de forma ordenada, dejando espacio suficiente entre embarcaciones para facilitar las maniobras con seguridad. Del mismo modo, recuerda que estará prohibido arrojar residuos al mar y bañarse durante la celebración.

Día del Carmen Formentera

La imagen de la Virgen viaja cada año en un pesquero diferente / P.M.V.

La jornada arrancará a las 18 horas con la misa en la terraza de la Casa de la Mar. A las 19 horas comenzará la procesión hasta la embarcación que portará a la Virgen del Carmen. Una vez finalizado el acto marinero, la celebración continuará con el baile de Es Xacoters y Es Pastorells, y a partir de las 22 horas habrá conciertos de la orquesta Punts Suspensius y sesiones de DJ Marcos C y DJ Lluís. Además, desde las 18.30 horas, y con la colaboración de Formenterers Solidaris, se ofrecerá servicio de barra con comida y bebida.

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Desde el Consell se anima a la ciudadanía y a todas las personas que quieran sumarse a esta cita tan especial a hacerlo con respeto, prudencia y sentido común, para preservar una tradición profundamente ligada a la identidad marinera de la isla y asegurar que la fiesta pueda vivirse con total seguridad.

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