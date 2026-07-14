Más de 300 personas recibieron asesoramiento en Formentera durante el proceso extraordinario de regularización

El proceso extraordinario de regularización que finalizó el pasado 30 de junio se cierra en Formentera con un balance positivo y con más de 300 personas atendidas por el Servicio de Inmigración del área de Bienestar Social, que ha acompañado durante meses a residentes extranjeros de la isla en la preparación y tramitación de sus expedientes, según informa en una nota la institución insular.

Desde el inicio de este procedimiento, el servicio ha asumido tareas de información, asesoramiento, orientación y acompañamiento, además de coordinar la presentación de la documentación ante los organismos competentes. Aunque el plazo extraordinario ya ha concluido, el trabajo no ha terminado. En estos momentos, el equipo continúa centrado en la segunda fase del proceso, atendiendo los requerimientos de documentación que van surgiendo y realizando un seguimiento individualizado de cada caso.

Informes de Vulnerabilidad

De forma paralela, los Servicios Sociales Comunitarios han dado respuesta a todas las solicitudes vinculadas a los informes de vulnerabilidad necesarios para completar los expedientes, con un total de 135 informes elaborados.

Desde la institución insular también se ha querido reconocer la colaboración de las entidades que han participado en este proceso. En especial, se destaca el papel de UGT, que ha sido un apoyo clave gracias a las tres itinerancias realizadas en la isla y al seguimiento personalizado de expedientes y documentación durante esta segunda fase. También se ha agradecido la implicación de la Asociación FIGA, que ha contribuido a informar a las personas interesadas y ha actuado de enlace entre la ONG Obrim Fronteres y los residentes de Formentera que querían acogerse a este procedimiento.

La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, ha subrayado en el comunicado que “la mejor valoración que podemos hacer de este proceso es haber estado al lado de las personas que más lo necesitaban”. Costa ha añadido que, aunque no ha sido un camino sencillo, el trabajo coordinado entre el Servicio de Inmigración, los Servicios Sociales y las entidades colaboradoras ha permitido ofrecer a cientos de personas “el acompañamiento necesario para afrontar este procedimiento con más seguridad y confianza”.

La consellera también ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales implicados, al recordar que “detrás de cada expediente hay una persona, una familia y un proyecto de vida”, y ha insistido en que la prioridad ha sido garantizar una atención “cercana, rigurosa y personalizada” durante todo el procedimiento.

Este proceso extraordinario de regularización ha supuesto una oportunidad para que muchas personas puedan avanzar hacia una situación administrativa regular, reducir contextos de vulnerabilidad y facilitar el acceso a sus derechos y deberes como parte de la sociedad. Al mismo tiempo, según subraya el área de Bienestar Social, también contribuye a reforzar la cohesión social, favorece un mercado laboral más transparente y seguro y facilita una mejor integración de quienes viven y trabajan en Formentera.