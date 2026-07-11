El puerto de Formentera estrena boyas reforzadas tras los daños sufridos por los temporales

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha sustituido esta semana las boyas que señalizan los canales de navegación del puerto de la Savina, en Formentera, después de las incidencias sufridas con las anteriores balizas a causa de los temporales. La actuación no supone un nuevo balizamiento ni un cambio en la ordenación del tráfico marítimo, sino la reposición de los elementos dañados por otros de mayor resistencia.

La intervención llega después de que, durante este invierno, se haya realizado un estudio exhaustivo sobre las condiciones de oleaje en esta zona del puerto. A partir de esos resultados, se ha diseñado un nuevo modelo de boya adaptado a las características del entorno y pensado para soportar mejor los episodios de mala mar, según informan desde la APB.

Las nuevas boyas son de elastómero tubular, tienen 90 centímetros de diámetro y cuentan con una cola de anclaje reforzada. Están dimensionadas para una distancia de reconocimiento visual de 0,5 millas náuticas y disponen de una parte emergida de 90 centímetros de ancho y 1,45 metros de alto. Además, incorporan un reflector de radar para mejorar su visibilidad ante los equipos de los grandes buques.

Cada boya queda fijada al fondo marino mediante un muerto de hormigón de 2,5 toneladas y una cadena de acero galvanizado de 26 milímetros, un sistema con el que se busca reducir el riesgo de que el oleaje vuelva a arrancarlas o desplazarlas.

Una de las nuevas boyas instaladas en la Savina / A.P.B.

Canales para separar el tráfico marítimo

Los canales de navegación de la Savina empezaron a funcionar en mayo de 2025, cuando la APB desdobló el acceso al puerto para separar el tráfico marítimo. Desde entonces, el situado más al norte está reservado a buques de mayor tamaño (más de 24 metros de eslora, seis metros de manga o dos metros de calado), mientras que el canal situado más al sur se destina a embarcaciones que no alcanzan esos parámetros. La medida respondía a una reivindicación histórica de los navegantes pitiusos, que desde hacía más de dos décadas reclamaban ordenar la entrada y salida del único puerto de Formentera por motivos de seguridad y eficiencia.

Sin embargo, el balizamiento de estos canales ha sufrido varias incidencias desde su instalación. Los primeros modelos colocados a principios de abril de 2025 no resistieron los temporales y, a comienzos de noviembre de 2025, el primer temporal del otoño arrancó dos balizas rojas, que acabaron en la costa del Parque Natural de ses Salines, y rompió una tercera. La APB las recuperó y reinstaló pocos días después y, una semana más tarde, sustituyó tres de ellas por un modelo diseñado para zonas de menor calado como esta parte del puerto de la Savina.

Los problemas continuaron durante el invierno. El 4 de diciembre de 2025, el Portal-AtoN ya señalaba que la boya número 2 estaba fuera de servicio. El 9 de enero de 2026, la boya número 3 aparecía como apagada y en la costa, y el 25 de enero la número 4 figuraba como fuera de servicio tras ser arrancada por el temporal. La borrasca Ingrid terminó de agravar la situación y dejó fuera de su ubicación las balizas rojas restantes, mientras que las boyas amarillas sí se mantuvieron en su posición. Con la sustitución realizada ahora, la APB busca dar una respuesta más duradera a una zona especialmente expuesta al oleaje y clave para la seguridad de la navegación en la bocana de la Savina.