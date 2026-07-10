Seguridad Social encabezará la noche musical de Sant Jaume en la Diada de Formentera

El Consell de Formentera ha presentado la programación de las Festes de Sant Jaume 2026, una de las citas centrales del calendario festivo de la isla, que se celebrará del 18 de julio al 1 de agosto y convertirá Sant Francesc en el epicentro de la música, la cultura, la tradición y la convivencia.

El programa combina artistas de proyección internacional, nombres destacados del panorama musical catalán y estatal, talento local, cultura popular, actividades familiares, exposiciones, deporte y propuestas culturales para todos los públicos.

Las fiestas arrancarán el sábado 18 de julio con una noche de jazz en la plaza de la Constitución. A las 22 horas actuará The Washington St. Quartet, formación nacida en el Berklee College of Music de Boston, con un repertorio que combina grandes estándares del jazz e influencias contemporáneas.

La programación cultural continuará el lunes 20 de julio con la inauguración de la exposición 'Guía para perderse en una isla', de Fran Lucas Simón, a las 20 horas en el Centro Antoni Tur Gabrielet. La muestra podrá visitarse del 21 al 29 de julio. El martes 21, el Molí Vell de la Mola acogerá de 21.30 a 22.30 horas una nueva sesión de Formentera mira al cielo, dedicada a la observación de la Luna y organizada por la Asociación Astronómica de Formentera.

El jueves 23 de julio, la plaza de la Constitución será escenario también de una jornada familiar con Els Jocs de la Dona del Sac y, a las 19 horas, un concierto de Lildami, uno de los artistas más reconocidos de la escena urbana catalana. El músico presentará una propuesta familiar que combina música, humor y participación.

La técnico del área de Cultura, Maria Novell, el presidente del Consell, Óscar Portas, y la consellera de Cultura, Eva María Nieto / CIF

Diada de Formentera

Uno de los momentos centrales llegará el viernes 24 de julio, con el acto institucional de la Diada de Formentera, que se celebrará a las 19.30 horas en el Jardí de ses Eres. Durante el acto se concederán las Distinciones Honoríficas 2026, que reconocen la trayectoria y la contribución de personas y entidades destacadas de la sociedad formenterense.

Esa misma noche, la plaza de la Constitución acogerá a partir de las 22.30 horas una de las grandes citas musicales de las fiestas, con Seguridad Social y General Levy. La banda liderada por José Manuel Casañ repasará algunos de los grandes himnos del rock español, mientras que General Levy, figura del ragga jungle y del reggae dancehall británico, llevará a la plaza su mejor directo.

El deporte también tendrá espacio durante esos días con el Torneo de tenis y pádel Memorial John Tunks, que se celebrará del 24 al 26 de julio en las categorías A, B y C masculinas, femenina y mixta. Las inscripciones deberán formalizarse antes del 21 de julio en las pistas municipales. La organización corre a cargo del Club de Tenis Illa de Formentera.

Diada de Sant Jaume

El sábado 25 de julio, Diada de Sant Jaume, comenzará con la misa solemne en honor a Sant Jaume, a las 20 horas en la iglesia de Sant Francesc. A las 21 horas, la plaza de la Constitución acogerá la tradicional ballada popular con las colles de ball Es Pastorells y Es Xacoters.

La noche de conciertos del día grande arrancará a las 22.30 horas con L’Arannà, el dúo mallorquín formado por Clara Fiol y Mireia Ferrer, que presentará 'Turmarí', un espectáculo que revisita la música tradicional de las Pitiusas desde una mirada contemporánea. Después será el turno de The Tyets, uno de los grupos más seguidos del panorama musical catalán actual, con una propuesta que fusiona pop, música urbana y ritmos festivos. La noche se cerrará con Sr. Cardona DJ Set, habitual de la escena musical pitiusa.

Las fiestas continuarán el domingo 26 de julio a las 18.00 horas en el Centre de Dia, con una cantada popular a cargo de cantadores de la isla y, a continuación, bailes de salón con DJ Karlos.

Exposiciones y recitales

El lunes 27 de julio se inaugurará a las 20 horas la exposición 'Polifonia de la matèria', de Javier Ens, en la Sala de exposiciones Ajuntament Vell. La muestra, comisariada por la Associació Trampolí Mecànic, podrá visitarse del 28 de julio al 8 de agosto. Ese mismo día, a las 20.30 horas, la Biblioteca Marià Villangómez acogerá la presentación y recital poético del libro 'Tu i Jo, en cinc sentits', de Jordina Oliva Dosaigües, a cargo de Sol Courreges Bone.

El martes 28 de julio, el ciclo Cinema a la Fresca ofrecerá una sesión especial en el Jardí de ses Eres, a las 22.00 horas, con la proyección de 'Sherlock Junior / El moderno Sherlock Holmes', de Buster Keaton, acompañada en directo por el pianista Jota Hidalgo, en una propuesta que recupera la esencia del cine mudo.

La programación se cerrará el sábado 1 de agosto con la obra 'Zweig – Bernanos', una producción de La Fornal d’Espectacles escrita por Jaume Capó, dirigida por Frederic Roda e interpretada por Joan Gomila y Óscar Intente. La función tendrá lugar a las 20 horas en la Sala de Cultura (Cinema), con entrada libre. La pieza imagina un encuentro entre los escritores Stefan Zweig y Georges Bernanos en Brasil en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, para reflexionar sobre la cultura, la libertad, los totalitarismos y la dignidad humana.

Servicio especial de bus

Para facilitar los desplazamientos y promover una movilidad más segura durante las principales noches festivas, el Consell habilitará un servicio especial de bus nocturno los días 24 y 25 de julio. El servicio conectará los diferentes núcleos de población con Sant Francesc antes y después de los conciertos. El precio será de 5 euros por trayecto y los horarios y recorridos se podrán consultar en los canales oficiales del Consell.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha destacado que las fiestas de Sant Jaume son "mucho más que una programación de actividades" y las ha definido como “una celebración de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la manera que tenemos los formenterenses de compartir la isla”. Portas ha subrayado que se ha preparado una programación “muy diversa”, pensada para todas las edades, e invitó a la ciudadanía y a los visitantes a “salir a la calle, participar y vivir unas fiestas que son de todos”.