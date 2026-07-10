Es Pujols y la Savina celebran el Carmen en Formentera con música, procesiones y tradición marinera

Un año más, las localidades formenterenses de es Pujols y la Savina celebrarán este mes de julio las Fiestas de la Mare de Déu del Carme con una programación marcada por la música, las procesiones marineras, las actividades familiares y la memoria de la gente vinculada al mar. Los actos comenzarán primero en es Pujols, donde las fiestas se desarrollarán del miércoles 15 al domingo 19 de julio, mientras que la Savina celebrará el jueves 16 de julio, Día del Carmen, su jornada festiva.

En es Pujols, la programación de este año se ha concebido como un homenaje a Xicu Marí Mayans, Xiquet Barber, una figura muy ligada a la transformación de esta localidad y a los inicios del turismo en la isla. Marí Mayans, también conocido como Xicu des Capri, falleció el 20 de octubre de 2025, a los 87 años. Pescador desde joven, fue uno de los pioneros de la restauración y del alojamiento turístico en es Pujols. En 1963 inauguró el restaurante Capri y posteriormente empezó a ofrecer habitaciones para visitantes, en una etapa en la que el turismo apenas comenzaba a llegar a Formentera.

Homenaje a 'Xiquet Barber'

Los actos de celebración del Carmen empezarán el miércoles 15 de julio en la emisora pública Ràdio Illa con el espacio 'Xiquet Barber, memoria viva des Pujols'. A las 11 horas dará comienzo una mesa redonda con familiares y amigos en homenaje a Xicu Marí Mayans, con la colaboración de Álvaro Villaseñor.

El jueves 16 de julio, la fiesta se trasladará a la plaza de Europa, donde a las 22.30 horas actuará Antena Libre dentro del Ciclo de Música en las Plazas. El grupo ofrecerá una propuesta de world music con rumba, reggae, cumbia, ska y ritmos latinos.

El programa continuará el viernes 17 de julio en la avenida Miramar, en el inicio del paseo marítimo, con Tussy Show, luna propuesta de música electrónica y ritmos latinos pensada para el baile. La cita será a las 23 horas y contará con las actuaciones de Federico Chimirri y Álex Abril. La actividad está organizada por la Asociación de bares, restaurante y ocio nocturno de Formentera.

Día del Carmen en la Savina, Formentera / P.M.V.

El sábado 18 de julio, la plaza de Europa acogerá una jornada pensada para todos los públicos. A las 18.30 horas habrá animación infantil y familiar a cargo de Lídia. A las 19.30 horas se celebrará una Mini Flower infantil, con música, taller de maquillaje flower y taller de tatuajes. Ya por la noche, a las 22 horas, llegará la Nit Flower, con DJ Javi Box, DJ Padjesa y DJ Pharma. Durante la velada habrá servicio de barra y bocadillos calientes. La jornada está organizada por la Falla Valenciana Es Pujols.

El cierre de las fiestas de es Pujols será el domingo 19 de julio. A las 9 de la mañana en la avenida Miramar, se disputará la XLI Milla Urbana des Pujols + 5 KM 2026, organizada por el Club Esportiu Espalmador. Las inscripciones se pueden realizar a través de www.elitechip.net.

Ese mismo domingo, a las 18.30 horas, tendrá lugar la procesión de la Mare de Déu del Carme desde el hotel Levante hasta la plaza de Europa. Después se celebrará la misa en honor a la Mare de Déu del Carme y la procesión marinera desde los varaderos tradicionales de es Pujols. A continuación, la fiesta continuará en la plaza de Europa con una más música de baile.

Procesión marinera en la Savina

En la Savina, las fiestas del Carmen se celebrarán el jueves 16 de julio, Día del Carmen. Los actos comenzarán a las 18 horas con una misa en la terraza de la Casa de la Mar. Una hora después, a las 19 horas, saldrá la procesión hasta el pesquero que llevará la imagen de la Mare de Déu. Una vez a bordo, partirá del puerto de la Savina para realizar un pequeño recorrido en compañía de todas las embarcaciones que quieran sumarse.

Tras el regreso de los participantes en la procesión marinera, a las 21 horas aproximadamente, habrá una exhibición de ball pagès con Es Xacoters y Es Pastorells. Y, una hora después, a partir de las 22, comenzará la Noche de Conciertos, con la Orquestra Punts Suspensius, DJ Marcos C y DJ Lluís.

Además, a partir de las 18.30 horas, y gracias a la colaboración con Formenterers Solidaris, habrá una barra con comida y bebida en el paseo marítimo.