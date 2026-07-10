Neus Massanet releva a Juanjo Ferrer como senadora de Ibiza y Formentera

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha anunciado este jueves el próximo traspaso de su cargo a Neus Massanet, suplente en la candidatura de la coalición Eivissa i Formentera al Senat, que asumirá la representación en la Cámara Alta durante el tramo final de la legislatura. El anuncio se ha realizado en una comparecencia celebrada en el Jardí de ses Eres, en Sant Francesc, en Formentera, con la presencia de representantes de los partidos progresistas que integran la coalición.

Ferrer dejará su escaño el próximo 22 de julio, momento en el que Massanet pasará a ocuparlo. Será el último periodo de legislatura en el que Ibiza y Formentera compartirán representación en el Senado, después de la reforma constitucional y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que permitirá a ambas islas contar con una cuota diferenciada de representación.

Durante su intervención, Ferrer ha hecho balance de tres años de legislatura y califica el resultado como "un éxito". Entre los principales logros, destaca la reforma de la Constitución y de la Loreg para separar la representación de Ibiza y Formentera en el Senado; la equiparación del plus de insularidad con Canarias, una reivindicación defendida desde el inicio del mandato; y la incorporación de una enmienda a la Ley de Movilidad que ha hecho efectiva la gratuidad del transporte público en las islas durante 2025 y 2026.

Acceso a una vivienda digna

El senador saliente subraya también que la vivienda ha sido el "núcleo fundamental" de su actividad en Madrid. Según ha explicado, durante estos tres años ha realizado más de 300 intervenciones parlamentarias, entre mociones, preguntas orales e interpelaciones, incluida una interpelación directa a la ministra de Vivienda.

Ferrer defiende la necesidad de garantizar una vivienda "digna y asequible" como condición imprescindible para que la ciudadanía pueda seguir viviendo en las islas. Asimismo, agradece el apoyo recibido durante su mandato y la confianza de las personas que le han trasladado sus inquietudes para llevarlas al Senado.

Prioridades para el futuro

Por su parte, Neus Massanet asume el relevo con el compromiso de dar continuidad al trabajo desarrollado por Ferrer, especialmente en materia de vivienda, y de seguir defendiendo los intereses de Ibiza y Formentera durante el año de legislatura que resta hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Massanet señala que la vivienda continuará siendo una de sus prioridades y denuncia que el mercado inmobiliario de Ibiza y Formentera está orientado hacia el lujo y la compra especulativa, en perjuicio de quienes sostienen el día a día de las islas. "Lo que queremos es que pueda vivir la gente que vive aquí cada día y que no tenga que marcharse fuera para conseguir una vivienda digna", afirma.

Juanjo Ferrer y Neus Massanet acompañados de varios miembros de los partidos progresistas que forman la coalición / P.M.V.

La próxima senadora también ha situado entre sus prioridades la defensa de los servicios públicos y de las conexiones entre islas, con el objetivo de trasladar a Madrid la realidad de Formentera, "la pequeña, la que siempre queda para lo último".

Massanet ha querido destacar, además, que la comparecencia coincide con el 19 aniversario de la creación del Consell de Formentera y reivindica el trabajo conjunto para conseguir "lo mejor para nuestras islas", como un espacio "donde vivir y donde queremos que vivan las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles".