El Consell paga 226.220 euros a Autocares Paya tras el avisar la empresa del posible cese del transporte público en Formentera

La Junta de Gobierno del Consell de Formentera ha aprobado el pago de 226.220 euros a Autocares Paya, empresa concesionaria del servicio público de transporte por carretera en la isla, para completar la compensación económica derivada de la gratuidad del bono residente durante 2025.

El acuerdo llega tras la reunión mantenida esta semana entre el Consell y la propiedad de la empresa, después de que la concesionaria advirtiera del riesgo de cese del servicio si no se regularizaban los pagos pendientes. La institución insular asegura en un comunicado que el abono permite avanzar en la normalización de los expedientes económicos vinculados al transporte público y dar estabilidad a un servicio esencial, especialmente en plena temporada turística.

La tensión por la situación económica del servicio ya había llegado al pleno ordinario de junio del Consell, celebrado el 2 de julio, donde se aprobó una proposición para instar al equipo de gobierno de Sa Unió a actuar con urgencia, garantizar la continuidad del servicio de autobuses y regularizar las cantidades pendientes con la concesionaria. La iniciativa, presentada por el conseller no adscrito Llorenç Córdoba, salió adelante con nueve votos a favor de la oposición y seis abstenciones del equipo de gobierno.

Pago de nóminas

El texto aprobado advertía de que los retrasos o impagos de compensaciones por bonificaciones y gratuidades podían afectar a la situación económica de la empresa y, con ello, al pago de nóminas, combustible, mantenimiento de vehículos y funcionamiento ordinario del servicio. También reclamaba revisar las obligaciones económicas vinculadas al transporte público, estudiar medidas transitorias como pagos a cuenta o anticipos, y fijar un calendario claro de pagos.

Un día después, el 3 de julio, los 12 conductores del servicio público regular de autobús trasladaron su malestar al Consell y advirtieron de un posible paro total o parcial si no cobraban sus nóminas dentro de los plazos legales. Los trabajadores atribuyeron la situación a la falta de liquidez provocada por los retrasos en el pago de las compensaciones y subrayaron que no se trataba de un conflicto laboral interno con la empresa. “No somos el problema. Somos quienes, cada día, garantizamos la movilidad de Formentera”, señalaron en su escrito.

El importe aprobado ahora corresponde a la liquidación definitiva del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de julio de 2025, antes de la entrada en vigor del contrato programa. Según el Consell, se trata del tercer y último pago correspondiente a ese ejercicio. Con este abono, la compensación relativa a ese periodo asciende a 551.220 euros, a los que se suma la cantidad ya pagada por el déficit económico del contrato programa. En total, el servicio prestado por la concesionaria durante 2025 ha supuesto más de 750.000 euros para el Consell de Formentera.

"Compromiso con la empresa"

El presidente insular, Óscar Portas, ha destacado que la institución cumple el compromiso asumido con la empresa. “Cumplimos el compromiso que asumimos y seguimos trabajando para normalizar definitivamente la situación económica del servicio de transporte público. Es una prioridad dar estabilidad a un servicio esencial para residentes y visitantes”, ha señalado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha afirmado que la aprobación del pago “da seguridad a los usuarios” y demuestra la voluntad del Consell de resolver los expedientes pendientes “con rigor técnico y responsabilidad”. Castelló ha añadido que la institución realiza “un esfuerzo adicional” al asumir con recursos propios la parte de la compensación que no cubre la subvención estatal.

“Desde el primer momento hemos priorizado el interés general. Nuestro objetivo siempre ha sido garantizar la continuidad del transporte público y dar estabilidad a un servicio esencial para Formentera. Hemos trabajado con responsabilidad para encontrar una solución que ofrezca seguridad a la empresa, a los trabajadores y, sobre todo, a los miles de personas que cada día utilizan este servicio”, ha apuntado Castelló.

El Consell recuerda que continuará trabajando en la regularización del resto de expedientes económicos relacionados con la concesión, con el objetivo de "consolidar un marco estable que garantice la continuidad y la calidad del transporte público en Formentera".