Salud defiende el Servicio de atención al usuario como vía oficial para tramitar dudas y quejas sobre los procesos sanitarios

El Área de Salud de Eivissa y Formentera (Asef) ha querido responder a las quejas vertidas en los medios de comunicación por Alejandra Ferrer, paciente oncológica desde 2020, sobre supuestos retrasos en las pruebas de seguimiento de su enfermedad. Desde Asef defienden el uso del Servicio de atención al usuario del propio sistema de salud a la hora de presentar quejas o de informarse sobre cualquier duda, de manera que se puedan solucionar posibles disfunciones, beneficiando no solo al paciente en cuestión, sino al resto de usuarios, apuntan.

Ferrer escribió un artículo de opinión publicado el pasado 2 de julio en Diario de Ibiza en el que denunciaba su experiencia personal y alertaba del riesgo que, a su parecer, podría suponer para la salud de los enfermos de cáncer la demora en la realización de pruebas diagnósticas ordenadas por los profesionales. Además, en una entrevista publicada en Diario de Ibiza este miércoles día 8, la expresidenta del Consell de Formentera consideró que "el paciente no debería verse obligado a protestar para recibir el trato correcto".

Desde Asef entienden, por el contrario, que "el paciente sí debe hacerse responsable de su proceso" y remarca que, a pesar de "respetar la decisión individual de recurrir a los medios" para poner el foco en un tema, consideran que "los circuitos oficiales son los más adecuados porque sirven para realizar una monitorización de cada caso y dar respuesta en tiempo y forma de los motivos al usuario".

Como vía oficial y más útil para resolver dudas, recomiendan acudir al Servicio de atención al usuario, "que vela precisamente por dar una respuesta de todos los implicados en ese proceso". "Comunicar al Servicio de atención al usuario [las dudas y quejas] no debe entenderse como ajeno, sino como una responsabilidad propia", insisten, y añaden que, en el caso concreto hecho público por Ferrer, podría haber obtenido toda la información necesaria por ese medio.

Retraso para la ecografía

Respecto a la preocupación expresada por la actual consellera en la oposición por Gent per Formentera por el retraso en ser citada para una ecografía que complete las pruebas necesarias para su visita anual con el oncólogo, desde el Área de Salud insisten en que, de manera general y sin entrar en el caso concreto, los jefes de las especialidades de Oncología y Radiología consideran que "la ecografía no es una prueba rutinaria en el seguimiento del cáncer de mama, es solo complementaria a la mamografía, incluso en los casos en que el diagnóstico inicial es por ecografía. De hecho no tiene ningún impacto en supervivencia general en el seguimiento de pacientes con cáncer de mama."

En Formentera "no solo se hacen las mamografías sin demora, sino que además se realizan los informes por parte del radiólogo, al día siguiente, en 24 horas", insisten desde Asef ante la afirmación de Alejandra Ferrer de que la prueba que le fue realizada el 2 de junio todavía no había sido informada. Ferrer asegura que el martes 7 de julio consultó por última vez su historial médico, al que puede acceder a través de la aplicación Espai Salut, y no aparecía el resultado de dicha prueba.