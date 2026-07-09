Formentera ya ha recibido este año 124 menores migrantes no acompañados, cerca de un 10% más que en todo 2025

Formentera ha registrado esta semana, hasta la tarde del pasado miércoles, la llegada de 24 menores migrantes no acompañados. Con estas nuevas llegadas, la isla acumula ya 124 menores en lo que va de año, una cifra que supone un aumento del 87,9% respecto al mismo periodo de 2025.

Entre enero y julio del año pasado habían llegado a Formentera 66 menores migrantes no acompañados, frente a los 124 contabilizados este año. Además, el dato actual ya supera en un 9,7% el total registrado durante todo 2025, cuando llegaron a la isla 113 menores.

A estas cifras se suma la llegada, este jueves, de 67 migrantes a la pitiusa del sur. Por el momento, todavía no se ha determinado si entre estas personas hay menores de edad, por lo que el balance anual podría volver a modificarse una vez realizadas las comprobaciones correspondientes.

Tras la actualización de los datos, una vez descontadas las personas que han sido declaradas mayores de edad, el Consell de Formentera tutela actualmente a 197 menores migrantes no acompañados, según informa la institución insular. El Consell ha advertido en reiteradas ocasiones de que esta situación ha llevado al límite su sistema de acogida y supone, además, una fuerte presión para las cuentas generales de la isla por el coste que implica atender a estos niños y adolescentes.

Aluvión de pateras

Después de unos días de aparente calma, se han reactivado las llegadas de pateras y, posiblemente, pateras-taxi (embarcaciones que acercan a los migrantes hasta la costa, los desembarcan y vuelven a Argelia). Según los datos comunicados por Delegación del Gobierno, entre el lunes y el jueves fueron interceptadas o rescatadas 231 personas en llegadas vinculadas a Formentera. A las llegadas del lunes, con 15, 23 y 14 personas, y a la del martes, con otras 15, se sumaron las registradas entre el miércoles 8 y el jueves 9 de julio, cuando fueron contabilizadas 164 personas más.

Solo el miércoles se registraron 97 personas: a las 4.21 de la madrugada, la Guardia Civil interceptó a 17 personas de origen magrebí a la altura de Sant Ferran de ses Roques y, pocas horas después, a las 7.45 horas, a otras 20 en el Pilar de la Mola. Ya por la tarde y la noche, Salvamento Marítimo rescató a 32 personas de origen subsahariano a 21 millas al sur de Formentera y a otras 28, también subsaharianas, a 50 millas al sureste de la isla.

Este jueves 9 de julio ha sumado otras cuatro llegadas en Formentera, con un total de 67 personas de origen magrebí interceptadas por la Guardia Civil y la Usecic, la Unidad de Seguridad Ciudadana del instituto armado: 18 migrantes a las 6.15 horas en la zona de s’Estufador; 21 y 14 en dos grupos localizados en la Mola a las ocho de la mañana; 14 más en la Punta de sa Gavina a las nueve de la mañana.

El sistema SIVE de la Guardia Civil debería estar ya instalado en el faro de la Mola / P.M.V.

La nueva oleada de pateras vuelve a poner sobre la mesa los retrasos acumulados por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) previsto en Formentera, un dispositivo que podría ayudar a detectar con mayor antelación las embarcaciones que se aproximan al litoral y a coordinar la respuesta de los servicios de emergencia. El radar, reclamado desde hace años y anunciado en distintas ocasiones, fue adjudicado en septiembre de 2025 por el Ministerio del Interior por 1,83 millones de euros, aunque la formalización del contrato no se publicó en el BOE hasta el pasado 26 de mayo.

Permisos de Patrimoni

La ubicación prevista es la terraza del faro de la Mola, concretamente en la zona posterior a la torre, según informan desde la Autoridad Portuaria de Balears (APB), un emplazamiento elegido "para reducir al máximo el impacto visual desde la carretera de acceso". La APB autorizó la colocación del dispositivo el 29 de mayo, pero el proyecto sigue pendiente de la tramitación de los permisos pertinentes ante la conselleria de Patrimoni del Consell de Formentera. Desde la APB señalan que mantienen una "comunicación constante" con la Guardia Civil para coordinar la ejecución de una instalación considerada clave para reforzar la vigilancia marítima en un momento de fuerte presión migratoria. Esta herramienta consta de radares, cámaras térmicas y otros sensores que permiten detectar, identificar y seguir embarcaciones que se aproximan al litoral. Su función no se limita al control fronterizo, sino que también resulta clave para activar con mayor rapidez los dispositivos de interceptación, asistencia y rescate, especialmente en situaciones de riesgo en el mar.

El SIVE comenzó a utilizarse en España en 2002, inicialmente en la zona del Estrecho, y desde entonces se ha ido extendiendo a diferentes comandancias costeras de la Guardia Civil. Actualmente está implantado en buena parte del litoral peninsular e insular, con presencia en Andalucía, Ceuta, Canarias, Balears, la fachada mediterránea y también zonas del norte como Pontevedra, superando el 70% de cobertura de las costas españolas.