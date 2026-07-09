La falta de monitores vuelve a dejar a familias sin escuela de verano en Formentera

Varias familias de Formentera han vuelto a quedarse este verano sin plaza en las escuelas de verano municipales por la falta de monitores titulados, una dificultad que el Consell admite que se repite cada temporada. La situación afecta especialmente a hogares en los que ambos progenitores trabajan durante los meses de mayor actividad turística y dependen de estos servicios para poder conciliar.

El problema se ha evidenciado de nuevo con el inicio de las escuelas de verano, el pasado 1 de julio. Una de las familias afectadas, con una niña de ocho años, ha querido mostrar su disgusto al asegurar que no fue informada con suficiente antelación de que se quedaba sin plaza, lo que les impidió buscar otras alternativas.

La madre de la menor explica que tanto ella como su marido trabajan y que no pueden hacerse cargo de la niña hasta las 15.30 horas. Las escuelas deportivas o las otras opciones promovidas de forma privada que ofrecen actividades entre las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde no les resuelven el problema, precisamente por los limitados horarios. Intentaron inscribir a la menor en el campus de verano del colegio concertado Virgen Milagrosa, la única opción en la isla al margen de las escuelas organizadas por el Consell que ofrece servicio de comedor, pero ya no quedaban plazas.

Ante esta situación, han tenido que recurrir a un familiar para que cuide de la niña por las mañanas, mientras que por las tardes la menor acompaña a su madre al trabajo. La afectada asegura que hay más familias en la misma situación y sostiene que el problema se da especialmente entre los niños de ocho años en adelante, dada la prioridad a la hora de otorgar plazas que tienen los menores de esa edad.

Situación injusta

La madre considera que la situación es "injusta" y reclama una respuesta institucional. Recuerda que buena parte de las familias residentes en Formentera trabajan durante la temporada de verano y necesitan recursos de conciliación para poder atender a sus hijos mientras cumplen con sus obligaciones laborales. "Sin trabajadores como nosotros, la isla no iría bien", considera, dando por hecho que este año ya no obtendrá plaza pero animando al Consell a buscar una solución para el futuro.

Por su parte, el Consell Insular ha explicado que este año se han recibido 192 solicitudes para las tres escuelas de verano que se desarrollan en Sant Francesc, Sant Ferran y el Pilar de la Mola. De ellas, hasta ahora se han tramitado 172, mientras que todavía quedan 20 pendientes.

Según la institución, de esas 20 solicitudes pendientes, alrededor de ocho quedarían excluidas por falta de documentación requerida a las familias. Las otras 12 solicitudes son las que, por el momento, no han podido obtener plaza debido a la falta de monitores.

Más monitores

El Consell detalla que actualmente ya están cubiertas las dos plazas de director de tiempo libre, las seis plazas de atención a necesidades especiales y las 18 de monitor de tiempo libre. Aseguran que llevan meses buscando monitores y que ya se han publicado varias ofertas de empleo. Además, van a lanzar una nueva convocatoria antes de que acabe la semana para intentar incorporar más personal y poder atender a las familias que, de momento, se han quedado sin plaza. También subraya que, este año, el número de niños que se han quedado fuera es inferior al registrado otras temporadas.

La falta de alojamiento en la isla es una de las dificultades que complica cada verano la contratación de personal para este tipo de servicios. En plena temporada, encontrar vivienda en Formentera resulta especialmente complicado para trabajadores temporales, lo que afecta también a sectores como el ocio educativo.