El Consell empieza a instalar los 14 baños públicos previstos en playas y núcleos urbanos de Formentera

El Consell de Formentera ha comenzado a instalar en las zonas de mayor afluencia ciudadana y turística de la isla los 14 baños públicos previstos en un concurso cuyo resultado se conoció el pasado mes de febrero. Algunos de estos elementos sustituirán a los que había anteriormente en zonas como el Parque Natural de ses Salines a la altura del restaurante Es Molí de Sal, mientras que otros darán servicio por primera vez a lugares como el aparcamiento donde estacionan los vehículos antes de acceder a pie al faro de es Cap de Barbaria o en la playa de es Arenals, en Migjorn.

La principal novedad radica en que también se instalarán unidades en los pueblos de Formentera. Así, ya se ha colocado un aseo doble en el aparcamiento de Sa Senieta, en Sant Francesc, en una esquina del espacio reservado para el estacionamiento de autobuses.

Ecológicos

Estos baños son de tipo ecológico, es decir, no usan agua para descargar, sino productos químicos no tóxicos y biodegradables, como enzimas o desinfectantes vegetales. Tan solo uno de los aseos, el que se colocará en la parada de taxis del núcleo de es Pujols, tiene características diferentes, ya que se trata de un modelo autolimpiable y, en este caso, habrá que pagar para utilizarlo.

El contrato para dotar a la isla de estos elementos se dividió en dos lotes: uno para los 13 baños químicos ecológicos, adjudicado a la empresa ECO WC S.L por 201.186 euros; y un segundo lote para el baño autolimpiable, adjudicado a Olprim Ingenieria y Servicios, S.A. por 75.467 euros. El coste está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU, según consta en el anuncio de adjudicación.