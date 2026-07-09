Sucesos
Un coche destroza la rotonda de acceso a Sant Francesc, en Formentera
El accidente, ocurrido en la madrugada de este jueves, ha acabado con el olivo centenario que adornaba la rotonda desde que se construyó a finales de los años 90
Un vehículo invadió la pasada madrugada la rotonda de entrada a Sant Francesc de Formentera en un accidente en el que no ha habido que lamentar daños personales pero que ha acabado con varias señales de tráfico y el olivo centenario que adornaba la rotonda desde finales de la década de los 90.
Según información aportada por el Consell de Formentera, el suceso ocurrió sobre las 2.40 horas de la madrugada de este jueves. El vehículo, de la marca Audi y conducido por un varón procedente de Madrid y de unos 50 años, según fuentes no oficiales, circulaba en dirección a la Savina cuando, por causas no determinadas, ha perdido el control y ha impactado contra las señales de tráfico y el olivo situado en el centro de la rotonda.
Una ambulancia del Samu 061 se desplazó al lugar de los hechos pero no fue necesario el traslado del conductor al Hospital de Formentera, ya que no presentaba heridas de consideración.
La brigada de caminos del Consell Insular trabajaba a primeras horas de esta mañana de jueves en la retirada de los restos del olivo y de las señales de tráfico afectadas, además de limpiar la zona para garantizar la correcta circulación en este punto de la red viaria formenterense donde el tránsito es constante.
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