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Nueva maquinaria para modernizar el gimnasio del polideportivo Antoni Blanc de Formentera

Sale a licitación el alquiler del nuevo equipamiento deportivo por 149.710 euros y prevé el suministro, instalación y mantenimiento de la maquinaria durante cinco años

Estado actual de la sala de musculación del polideportivo de Formentera

Estado actual de la sala de musculación del polideportivo de Formentera / CIF

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera ha sacado a licitación el contrato para renovar íntegramente el equipamiento deportivo del gimnasio del Polideportivo Antoni Blanc. La actuación se realizará mediante un sistema de alquiler o renting y permitirá modernizar la sala de musculación para mejorar los servicios deportivos que se ofrecen a la ciudadanía, según informa la institución insular en un comunicado.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 149.710,28 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de 60 meses (cinco años). La adjudicación incluirá el suministro de la maquinaria, el transporte, la instalación, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento integral de los equipos y su retirada una vez finalice el contrato.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de julio de 2026, a las 19 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, mediante procedimiento abierto simplificado.

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El nuevo equipamiento deberá estar entregado, instalado y plenamente operativo en un plazo máximo de dos meses desde la formalización del contrato.

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