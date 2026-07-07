Nueva maquinaria para modernizar el gimnasio del polideportivo Antoni Blanc de Formentera

El Consell de Formentera ha sacado a licitación el contrato para renovar íntegramente el equipamiento deportivo del gimnasio del Polideportivo Antoni Blanc. La actuación se realizará mediante un sistema de alquiler o renting y permitirá modernizar la sala de musculación para mejorar los servicios deportivos que se ofrecen a la ciudadanía, según informa la institución insular en un comunicado.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 149.710,28 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de 60 meses (cinco años). La adjudicación incluirá el suministro de la maquinaria, el transporte, la instalación, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento integral de los equipos y su retirada una vez finalice el contrato.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de julio de 2026, a las 19 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, mediante procedimiento abierto simplificado.

El nuevo equipamiento deberá estar entregado, instalado y plenamente operativo en un plazo máximo de dos meses desde la formalización del contrato.