Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en IbizaMiguel Tur ContrerasInfraestructuras en FormenteraSargantana Power
instagramlinkedin

Migración

Llegan dos nuevas pateras a Formentera, que ya supera los 1.200 migrantes arribados este año

37 personas fueron interceptadas y rescatadas este lunes por la tarde en la costa y en aguas próximas a la isla

Dos pateras encontradas en Formentera.

Dos pateras encontradas en Formentera. / Javi Parejo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un total de 37 personas de origen magrebí fueron interceptadas y rescatadas durante la tarde de este lunes en Formentera y en aguas próximas a la isla, según información facilitada por la Delegación del Gobierno.

La primera intervención tuvo lugar a las 20.20 horas, cuando fueron interceptadas 23 personas de origen magrebí en la línea de costa de la zona de Punta Roja, en Formentera. En esta actuación intervino el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

La segunda actuación se produjo a las 21.25 horas, cuando fueron rescatadas otras 14 personas de origen magrebí a 40 millas náuticas al sureste de la isla. En este operativo intervino Salvamento Marítimo.

Estas 37 personas llegadas durante la tarde se suman a las 15 que ya habían sido interceptadas por la mañana en la línea de costa de la zona de s'Estufador, donde ntervino la Guardia Civil.

Noticias relacionadas y más

Con estas dos nuevas actuaciones, el balance anual asciende ya a 1.231 migrantes llegados a Formentera y 147 a Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regalo inesperado que recibió un trabajador de un hotel de lujo en Formentera tras un duro día de calor
  2. El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
  3. Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
  4. Tres aspirantes demandan al Consell de Formentera por irregularidades en la concesión de las licencias temporales para taxistas en 2022
  5. Formentera: los hoteleros exigen al Govern la suspensión de la resolución que elimina 18 lotes de servicios de playa
  6. Alarma en Formentera por varios robos cometidos en los últimos días en viviendas aisladas mientras sus habitantes duermen
  7. Formentera se puede quedar sin transporte público en plena temporada turística
  8. Rescatadas 75 personas migrantes en lo que va de fin de semana en Ibiza y Formentera

Llegan dos nuevas pateras a Formentera, que ya supera los 1.200 migrantes arribados este año

Llegan dos nuevas pateras a Formentera, que ya supera los 1.200 migrantes arribados este año

Rechazo vecinal a un circuito de motocross en Formentera por presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas

Rechazo vecinal a un circuito de motocross en Formentera por presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas

Una treintena de las 50 nuevas plazas de aparcamiento del puerto de la Savina de Formentera ya están en funcionamiento

Una treintena de las 50 nuevas plazas de aparcamiento del puerto de la Savina de Formentera ya están en funcionamiento

Los conductores de los autobuses advierten: sin nóminas no se garantiza el transporte público en Formentera

Los conductores de los autobuses advierten: sin nóminas no se garantiza el transporte público en Formentera

El transporte público de Formentera estrena tarjeta digital y nuevo sistema tarifario

El transporte público de Formentera estrena tarjeta digital y nuevo sistema tarifario

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Primer paso para regularizar la gestión de los residuos de obra en Formentera

Primer paso para regularizar la gestión de los residuos de obra en Formentera

La oposición apremia a Sa Unió a garantizar el servicio de autobuses público en Formentera y a pagar las cantidades pendientes a la concesionaria

La oposición apremia a Sa Unió a garantizar el servicio de autobuses público en Formentera y a pagar las cantidades pendientes a la concesionaria
Tracking Pixel Contents