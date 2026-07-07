Llegan dos nuevas pateras a Formentera, que ya supera los 1.200 migrantes arribados este año

Un total de 37 personas de origen magrebí fueron interceptadas y rescatadas durante la tarde de este lunes en Formentera y en aguas próximas a la isla, según información facilitada por la Delegación del Gobierno.

La primera intervención tuvo lugar a las 20.20 horas, cuando fueron interceptadas 23 personas de origen magrebí en la línea de costa de la zona de Punta Roja, en Formentera. En esta actuación intervino el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

La segunda actuación se produjo a las 21.25 horas, cuando fueron rescatadas otras 14 personas de origen magrebí a 40 millas náuticas al sureste de la isla. En este operativo intervino Salvamento Marítimo.

Estas 37 personas llegadas durante la tarde se suman a las 15 que ya habían sido interceptadas por la mañana en la línea de costa de la zona de s'Estufador, donde ntervino la Guardia Civil.

Con estas dos nuevas actuaciones, el balance anual asciende ya a 1.231 migrantes llegados a Formentera y 147 a Ibiza.