Bienestar Social
Ayudas de hasta 3.000 euros para mayores y personas con discapacidad en Formentera
La línea de subvenciones está dotada con 21.000 euros y permitirá cubrir gastos de salud, movilidad y autonomía personal realizados entre junio de 2025 y mayo de 2026
El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a personas mayores y personas con discapacidad. La convocatoria cuenta con una dotación de 21.000 euros y tiene como objetivo ayudar a sufragar gastos relacionados con la salud, la movilidad y la autonomía personal.
Podrán optar a estas ayudas las personas residentes en Formentera mayores de 65 años o aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
Las subvenciones cubren, entre otros conceptos, la adquisición de sillas de ruedas, gafas o lentes de contacto, prótesis dentales, audífonos y camas hospitalarias. También podrán financiar tratamientos profesionales sociosanitarios, como fisioterapia, logopedia, psicomotricidad y otros servicios especializados.
Justificantes
Los gastos objeto de subvención deberán haberse realizado entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y tendrán que justificarse mediante las correspondientes facturas originales.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, una comisión técnica será la encargada de valorar los expedientes. El importe máximo que podrá concederse será de 3.000 euros por beneficiario, sumando todos los conceptos subvencionables.
Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el tablón de anuncios y en la página web del Consell de Formentera.
Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 31 de julio de 2026 en la conselleria de Bienestar Social, ubicada en el Centro de Día, o en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).
Suscríbete para seguir leyendo
- El regalo inesperado que recibió un trabajador de un hotel de lujo en Formentera tras un duro día de calor
- El refugio de Luis Enrique en Formentera: un infinito jardín con piscinas, hamacas y buganvillas
- Un yate se estrella contra un acantilado en s'Espalmador
- Tres aspirantes demandan al Consell de Formentera por irregularidades en la concesión de las licencias temporales para taxistas en 2022
- Formentera: los hoteleros exigen al Govern la suspensión de la resolución que elimina 18 lotes de servicios de playa
- Alarma en Formentera por varios robos cometidos en los últimos días en viviendas aisladas mientras sus habitantes duermen
- Formentera se puede quedar sin transporte público en plena temporada turística
- Rescatadas 75 personas migrantes en lo que va de fin de semana en Ibiza y Formentera