Ayudas de hasta 3.000 euros para mayores y personas con discapacidad en Formentera

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a personas mayores y personas con discapacidad. La convocatoria cuenta con una dotación de 21.000 euros y tiene como objetivo ayudar a sufragar gastos relacionados con la salud, la movilidad y la autonomía personal.

Podrán optar a estas ayudas las personas residentes en Formentera mayores de 65 años o aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, siempre que cumplan el resto de requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Las subvenciones cubren, entre otros conceptos, la adquisición de sillas de ruedas, gafas o lentes de contacto, prótesis dentales, audífonos y camas hospitalarias. También podrán financiar tratamientos profesionales sociosanitarios, como fisioterapia, logopedia, psicomotricidad y otros servicios especializados.

Justificantes

Los gastos objeto de subvención deberán haberse realizado entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, y tendrán que justificarse mediante las correspondientes facturas originales.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, una comisión técnica será la encargada de valorar los expedientes. El importe máximo que podrá concederse será de 3.000 euros por beneficiario, sumando todos los conceptos subvencionables.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el tablón de anuncios y en la página web del Consell de Formentera.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 31 de julio de 2026 en la conselleria de Bienestar Social, ubicada en el Centro de Día, o en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC).