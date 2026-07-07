Detenido en Formentera por varios robos, el hurto de un vehículo y agredir a agentes de la Guardia Civil
El presunto autor de varios delitos en viviendas y contra la autoridad ha sido reducido con fuerza por los agentes
La Guardia Civil de Formentera ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de viviendas, un delito de hurto, un delito de hurto y uso de vehículo y un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de varios delitos contra el patrimonio cometidos en distintos puntos de la isla. Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable y organizar un dispositivo para localizarlo y proceder a su arresto.
La detención tuvo lugar el pasado 4 de julio, cuando los agentes acudieron al domicilio del investigado. A su llegada, el sospechoso intentó escapar, aunque los guardias civiles lograron interceptarlo poco después. Durante la intervención, el hombre ofreció una fuerte resistencia, mantuvo una actitud violenta y llegó a agredir a los agentes, que recurrieron a la "fuerza imprescindible" para reducirlo y completar el arresto.
Como consecuencia del enfrentamiento, varios agentes de la Guardia Civil sufrieron heridas leves. Una vez concluidas las diligencias policiales, la Guardia Civil ha previsto poner al detenido a disposición judicial durante la mañana de este martes.
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