Movilidad
Una veintena de las nuevas plazas de aparcamiento del puerto de la Savina de Formentera ya están en funcionamiento
La intervención se limita por ahora a una de las tres zonas previstas en el proyecto inicial, que ha supuesto una inversión de 47.000 euros por parte de la Autoridad Portuaria de Balears
Una veintena de las nuevas plazas de aparcamiento prometidas en el puerto de la Savina ya están en funcionamiento tras una intervención mínima en el paseo marítimo que ha desplazado el carril bici hacia el interior de la zona peatonal. Los estacionamientos se han pintado como zona azul y la actuación incluye también varias plazas reservadas para personas con movilidad reducida, así como espacios de parada limitada a 30 minutos.
La novedad llega después de que se supiera a finales del mes de abril que la Autoridad Portuaria de Balears (APB) autorizaba alrededor de 50 nuevas plazas, frente a las 120 que el Consell de Formentera había solicitado inicialmente a finales del año pasado. La petición fue presentada el 4 de diciembre de 2025 por el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, ante el Consejo de Navegación y Puertos del puerto de la Savina, con el objetivo de mejorar el aprovechamiento del espacio existente y dar respuesta a una de las principales demandas vecinales.
Reducción a 50 plazas
Aquella propuesta planteaba una intervención mínima, sin eliminar el carril bici ni ejecutar grandes obras, y fue valorada positivamente por la Autoridad Portuaria. Posteriormente, el 21 de abril, tras una reunión con el delegado de los puertos pitiusos, Alberto del Pino Rivera, y el director de la APB, Antoni Ginard, se anunció que durante el mes de mayo se empezaría a trabajar en el incremento de plazas.
Finalmente, la actuación aprobada se redujo a unas 50 plazas, con un presupuesto de 47.000 euros, y debía repartirse en tres zonas: frente a los hoteles Bellavista y Bahía; en la pequeña plaza hasta ahora peatonal situada entre el edificio del centro de buceo Formentera Divers y el hotel Bellavista; y en la dársena de Levante, junto al edificio A de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, por ahora solo se ha actuado frente a los hoteles mencionados.
Antes de esta actuación, el puerto de la Savina contaba con 215 plazas de aparcamiento, además de 9 plazas para personas con movilidad reducida. Cuando finalice el proyecto en marcha, la capacidad aumentará en más de un 25%, aunque la cifra definitiva podría sufrir algunos ajustes, según informan desde la APB.
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