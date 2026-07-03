Primer paso para regularizar la gestión de los residuos de obra en Formentera

El pleno del Consell de Formentera aprobó este jueves por unanimidad la constitución del servicio público insular de recogida, recepción, clasificación, valorización y gestión de residuos de construcción y demolición, un primer paso con el que la institución pretende ordenar un ámbito que arrastra problemas desde hace años y adaptar la isla a las exigencias ambientales vigentes.

La propuesta del equipo de gobierno responde tanto a lo previsto en el Plan Director Sectorial de Residuos como a los requerimientos del Govern balear tras las inspecciones y expedientes abiertos por la gestión de los residuos de obra en el área des Cap de Barbaria. El nuevo servicio se pondrá en marcha mediante una planta temporal mientras se sigue trabajando en la solución definitiva prevista en la planificación insular.

El pleno también aprobó el VII Plan Insular de Gestión del Patrimonio Cultural de Formentera 2026-2027, aunque en este caso salió adelante con la abstención de los grupos de la oposición. Este documento debe marcar las líneas de actuación en materia de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la isla durante los próximos dos años.

Psiquiatría

Además, la sesión dejó varios acuerdos por unanimidad. Uno de ellos fue la proposición del PSOE para reclamar la recuperación del servicio de Psiquiatría de Adultos en el Hospital de Formentera, después de que, según los socialistas, los pacientes de la isla lleven dos meses sin recibir visitas presenciales de un especialista. La iniciativa insta a la conselleria de Salud a dar explicaciones y al Ib-Salut a garantizar la continuidad del servicio mediante planes de contingencia.

También prosperaron propuestas de Gent per Formentera (GxF), como la constitución inmediata de la Comisión de Ética y Buen Gobierno, prevista en el código ético del Consell, y la adopción de medidas para salvaguardar el canto tradicional de Formentera, ante la preocupación por su retroceso. Entre las medidas planteadas figura documentar las cantadas y a los principales cantadores y cantadoras.

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GxF también planteó mejorar la accesibilidad peatonal al centro de Sant Ferran desde la circunvalación y exigir a las compañías eléctricas y de telecomunicaciones un correcto mantenimiento de sus tendidos aéreos, tras detectarse cables, postes y otros elementos en mal estado.