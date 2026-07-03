El transporte público de Formentera estrena tarjeta digital y nuevo sistema tarifario

Formentera modernizará este verano el sistema de acceso al transporte público con la puesta en marcha de la nueva tarjeta, una herramienta anunciada a principios del mes de junio y que permitirá implantar un modelo tarifario digital, más eficiente y adaptado a las necesidades de los usuarios, apunta la institución.

La iniciativa, presentada este viernes en Sant Ferran por la consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, supone la renovación tecnológica más importante del transporte público insular de los últimos años. Toda la flota de autobuses ya cuenta con validadoras electrónicas y con la tecnología necesaria para gestionar de forma automática los trayectos, las tarifas y los descuentos aplicables en cada caso, aunque según explicaba el pasado jueves el propietario de la empresa concesionaria, Juan Costa Paya, será necesario un periodo de adaptación para que los conductores aprendan a utilizar el nuevo sistema.

Tarjetas a partir del 6 de julio en la OAC

Las nuevas tarjetas podrán solicitarse a partir del lunes 6 de julio en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) de Sant Francesc y Sant Ferran. Para obtenerla, los usuarios deberán presentar la documentación acreditativa correspondiente al perfil tarifario al que opten. La tarjeta estará destinada a residentes de Formentera y a trabajadores no residentes que desarrollen su actividad laboral en la isla, y será un título personal e intransferible.

El sistema entrará en funcionamiento el 15 de julio, fecha a partir de la cual las tarjetas ya podrán utilizarse en los autobuses mediante las validadoras instaladas en toda la flota. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto se establecerá un periodo transitorio en el que convivirán el sistema actual y el nuevo modelo tarifario, con el objetivo de que los usuarios puedan obtener su tarjeta y adaptarse progresivamente al nuevo sistema digital.

Zonas tarifarias

El nuevo Sistema Tarifario Integrado de Transición divide la isla en cuatro zonas tarifarias y establece diferentes perfiles de descuento, dirigidos principalmente a residentes y colectivos sociales. Los descuentos irán del 60% al 100% e incluirán a residentes, jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales, mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad, personas en situación de desempleo de larga duración, menores y otros colectivos con especial protección social.

El precio del billete sencillo adquirido a bordo oscilará entre 3,50 y 10,50 euros, en función del recorrido y del número de saltos tarifarios. Los titulares de la nueva tarjeta podrán acceder a cuatro perfiles de descuento: un 60% en el perfil 1, un 70% en el perfil 2, un 80% en el perfil 3 y gratuidad total en el perfil 4.

Además, el pago con tarjeta bancaria aplicará, en esta primera fase, un descuento del 40% respecto al billete adquirido a bordo.

El nuevo modelo permitirá acceder al servicio de cuatro formas diferentes: mediante la Tarjeta de transporte de Formentera; el pago con tarjeta bancaria; el billete sencillo adquirido a bordo del autobús y, en una fase posterior, el billete comprado de forma anticipada.

Validación de la tarjeta

Para utilizar correctamente la tarjeta será obligatorio validarla tanto al subir como al bajar del autobús. Este sistema permitirá calcular automáticamente la tarifa correspondiente según el recorrido realizado, registrar los trayectos y obtener datos estadísticos para mejorar la planificación del servicio.

Los usuarios también acumularán puntos que se convertirán en descuentos adicionales para futuros desplazamientos, con el objetivo de premiar el uso habitual del transporte público. En caso de no validar correctamente el trayecto, se aplicará el precio máximo del viaje y una penalización de 0,30 euros.

Mientras siga vigente el régimen extraordinario de gratuidad del transporte público impulsado por las administraciones competentes, las personas beneficiarias continuarán viajando gratis mediante la nueva Tarjeta de transporte de Formentera.

Las nuevas Tarjetas de transporte podrán solicitarse a partir del próximo lunes 6 de julio / CIF

"Sistema más eficiente"

Castelló destacó durante la presentación que la nueva tarjeta representa "una transformación muy importante" del transporte público de la isla. Según señaló, se trata de un sistema "más moderno, más eficiente, más justo y más accesible", que facilitará el uso del servicio y permitirá avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Castelló también subrayó que esta herramienta permitirá disponer de información más precisa sobre la movilidad en Formentera, lo que ayudará a planificar mejor el servicio y adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios.

Según los datos facilitados por el Consell, en 2025 un total de 170.803 usuarios del transporte público de Formentera se beneficiaron de las bonificaciones y la gratuidad asociadas a las tarjetas de transporte, sobre un total de 343.528 viajeros. Unas cifras que, según la institución, reflejan la importancia de este sistema para fomentar el uso del transporte público en la isla.