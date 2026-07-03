Los conductores de los autobuses advierten: sin nóminas no se garantiza el transporte público en Formentera

Los conductores del servicio público de transporte regular de viajeros de Formentera han trasladado al Consell Insular en un comunicado su “profunda preocupación” por la situación económica que atraviesa la empresa concesionaria, que atribuyen al retraso acumulado en el abono de las compensaciones económicas derivadas de la prestación del servicio público. Según exponen en un comunicado fechado el 2 de julio de 2026, estos retrasos estarían poniendo en riesgo el pago puntual de las nóminas de la plantilla.

Los trabajadores subrayan que la situación no responde a un conflicto laboral ni a una actuación imputable a la plantilla, sino a la falta de liquidez provocada por los continuos retrasos en los pagos que corresponden a las administraciones responsables de la financiación del servicio.

En el escrito, los conductores recuerdan que durante los últimos años han desempeñado su trabajo con “absoluta profesionalidad, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía”, garantizando la movilidad de residentes y visitantes incluso en momentos especialmente difíciles. Asimismo, destacan que prestan un servicio público esencial para Formentera.

Sin embargo, aseguran que han sido informados de que la empresa ha agotado su capacidad financiera y que existe un riesgo real de que no pueda hacer frente al pago de las nóminas dentro de los plazos legalmente establecidos. Ante esta situación, advierten de que los trabajadores no pueden asumir las consecuencias de un problema “completamente ajeno” a su voluntad.

Por este motivo, solicitan al Consell de Formentera que adopte, con carácter de máxima urgencia, las medidas necesarias para desbloquear los pagos pendientes y garantizar que la empresa disponga de la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones salariales y mantener la continuidad del servicio público.

Suspensión del servicio

Los conductores advierten de que, si los salarios no se abonan dentro de los plazos establecidos, ejercerán los derechos que les reconoce la legislación laboral. Como consecuencia, señalan que podría producirse una suspensión total o parcial del servicio público de transporte regular de viajeros, una situación que consideran todavía evitable si las administraciones competentes actúan con la diligencia necesaria.

“No queremos que el transporte público de Formentera se detenga”, remarcan los trabajadores, que aseguran que desean seguir prestando el servicio con la misma profesionalidad y dedicación demostrada hasta ahora. No obstante, reclaman que se respeten sus derechos laborales y que no se les haga soportar las consecuencias de una situación que, insisten, no han provocado.

La plantilla deja constancia formal de que el Consell Insular queda informado del riesgo de que la continuidad del servicio pueda verse gravemente afectada si no se adoptan medidas inmediatas para garantizar el pago puntual de las nóminas y el funcionamiento normal del transporte público.

El comunicado concluye apelando a la responsabilidad institucional, al diálogo y a la voluntad de encontrar una solución inmediata que evite perjuicios tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte público y al conjunto de la ciudadanía de Formentera.