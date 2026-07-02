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Medalla de Oro de Formentera a la 'colla de ball pagès' Es Pastorells en su 50 aniversario

El Consell Insular aprueba las Distinciones Honoríficas 2026, que también reconocerán a Juan Roberto Masdeu, Ferreria Ferreret, Maria Costa y Guillermo Romaní durante la Diada del 24 de julio

Integrantes de la 'colla de ball pagès' Es Pastorells

Integrantes de la 'colla de ball pagès' Es Pastorells / Es Pastorells

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Pilar Martínez

Pilar Martínez

El pleno ordinario del mes de junio del Consell de Formentera ha aprobado este jueves la concesión de las Distinciones Honoríficas 2026, unos reconocimientos que premian la trayectoria, el compromiso y la contribución de personas y entidades que han dejado una huella destacada en la sociedad formenterense, según un comunicado de la administración insular.

Los galardones se entregarán durante el acto institucional de la Diada de Formentera, que se celebrará el próximo 24 de julio.

La máxima distinción de la isla, la Medalla de Oro de Formentera, ha sido concedida a la Associació Cultural Es Pastorells, coincidiendo con su 50 aniversario. El Consell reconoce así cinco décadas dedicadas a preservar, transmitir y difundir el baile, la música y la indumentaria tradicional de las Pitiusas, una labor que ha contribuido a mantener vivo el patrimonio cultural de Formentera.

Premios Sant Jaume

El pleno también ha aprobado la concesión de dos Premios Sant Jaume. Uno de ellos será, a título póstumo, para Juan Roberto Masdeu Mayans, por su trayectoria como maestro, impulsor del deporte escolar y diputado por Formentera, desde donde contribuyó al desarrollo de proyectos relevantes para la isla.

El segundo Premio Sant Jaume será para Ferreria Ferreret, en reconocimiento a una trayectoria empresarial iniciada en 1890 y que, cuatro generaciones después, continúa siendo un referente del oficio y del comercio tradicional de Formentera.

Además, el Consell ha distinguido a Maria Costa Costa como Hija Predilecta de Formentera, por su compromiso solidario y su dedicación desinteresada a las personas más vulnerables. La institución destaca también su implicación con Manos Unidas de Ibiza y Formentera y su papel fundamental en la creación e impulso de la ONG Formenterers Solidaris.

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Finalmente, el pleno ha aprobado conceder, a título póstumo, la distinción de Hijo Adoptivo de Formentera al periodista Guillermo Romaní Blancafort, en reconocimiento a su trayectoria profesional, a su contribución a la memoria informativa de la isla y a su compromiso con la realidad social e institucional de Formentera.

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