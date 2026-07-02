Formentera: los hoteleros exigen al Govern la suspensión de la resolución que elimina 18 lotes de servicios de playa

La Asociación Hotelera de Formentera critica al Govern balear por la falta de respuesta al recurso presentado por el Consell Insular contra la eliminación de 18 lotes de servicios de playa. La patronal hotelera de la isla, en un comunicado de prensa, considera que el silencio del Ejecutivo regional, tres semanas después de la presentación del recurso, está agravando un conflicto que afecta de lleno a la temporada turística y reclama la suspensión cautelar de la resolución mientras se resuelve el expediente.

Los empresarios consideran que la situación supone un "agravio comparativo" respecto a Mallorca, donde la reciente Ley Ómnibus ha flexibilizado las condiciones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para permitir ampliar superficies y reducir algunas limitaciones para los establecimientos de playa. En cambio, aseguran, en Formentera se mantiene una aplicación mucho más restrictiva de la normativa Ocamat (Ordenación de la Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre), lo que ha provocado la reducción o denegación de numerosos servicios.

El presidente de los hoteleros de la isla, Juanma Costa, califica de "profundamente irresponsable e inaceptable" la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo autonómico. A su juicio, el silencio "no es neutro", sino que evidencia una decisión política de no revisar una resolución que perjudica al principal motor económico de la isla.

Continúa el conflicto abierto en mayo

La reclamación de la patronal se produce casi dos meses después de que el Consell de Formentera comunicara a los adjudicatarios de los lotes de playa la resolución de la dirección general de Costas y Litoral, que reducía en 681 el número de hamacas y en 339 el de sombrillas autorizadas para el periodo 2026-2029 respecto a la propuesta inicial. Aquella decisión provocó sorpresa e indignación entre los concesionarios y llevó al Consell a anunciar la presentación de un recurso contra la resolución.

Tramos de Migjorn, en Formentera, sin hamacas ni sombrillas el pasado mes de junio. / César Navarro Adame

Desde entonces, el Consell ha defendido que respondió a todos los requerimientos técnicos y ambientales planteados durante la tramitación y atribuyó la reducción a una aplicación estricta de los criterios establecidos por la normativa Ocamat.

"Retirar hamacas no protege el litoral"

La Asociación Hotelera rechaza además que la reducción de servicios suponga una mejora para la conservación de las playas. Al contrario, sostiene que la ausencia de una ordenación provoca una mayor dispersión de los usuarios sobre las dunas embrionarias, protegidas por la Red Natura 2000.

También alerta de un incremento de residuos al desaparecer los servicios regulados. Según sus estimaciones, podrían generarse hasta 52 toneladas de residuos plásticos por temporada debido al uso de equipamiento desechable por parte de los turistas. La patronal añade que la desaparición de los concesionarios supone igualmente la pérdida de tareas de limpieza diaria, vigilancia ambiental y mantenimiento de las playas, sin que exista un sistema alternativo que asuma esas funciones.

Críticas a la gestión del expediente

La organización empresarial considera que la tramitación ha estado marcada por una "mala praxis institucional", con cambios continuos de criterio y nuevos requerimientos administrativos durante el procedimiento. Además, cuestiona la gestión de la conselleria del Mar y sostiene que las competencias se ejercían con mayores garantías cuando dependían de la Administración General del Estado.

Por todo ello, la Asociación Hotelera reclama al Govern que resuelva de forma inmediata el recurso presentado por el Consell, suspenda cautelarmente la resolución que elimina los 18 lotes de playa mientras se tramita el expediente, modifique la aplicación de la normativa Ocamat en Formentera para equipararla a la flexibilización aprobada en Mallorca y abra una mesa de diálogo con las instituciones insulares y el sector turístico.

Juanma Costa concluye que "la isla no puede seguir siendo objeto de decisiones unilaterales que ignoran su realidad económica, social y ambiental".