La APB decidirá a finales de julio el futuro de la marina de la Savina, en Formentera

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) prevé resolver a finales de julio quién gestionará la futura marina unificada del puerto de la Savina, en Formentera. La sociedad Desarrollos Concesionales Insulares, conocida como Decoin, parte con ventaja provisional tras la apertura, este miércoles 1 de julio, de la documentación clave del concurso en un acto retransmitido por videoconferencia accesible a cualquier interesado. Port Med Formentera, clasificada en segundo lugar por muy poca diferencia según los últimos criterios conocidos, podría arrebatar el concurso a Decoin.

La decisión, sin embargo, no está todavía tomada. La Comisión Técnica de la Autoridad Portuaria estudiará ahora toda la información del sobre número 3 abierto este miércoles, que recoge documentación "evaluable mediante criterios automáticos y memoria económico-financiera". Es decir, es el sobre donde entran los datos objetivos que se puntúan con fórmulas: plazo, inversión, tasas y tarifas, y elaborará un informe con el resultado del proceso. El documento con la información recabada se incluirá como punto del día en el Consejo de Administración de la APB previsto para este mes de julio. Si se cumplen estos plazos, a finales de mes se conocerá la empresa ganadora, según aseguran desde la entidad portuaria.

Retrasos en el procedimiento

El procedimiento llega más tarde de lo inicialmente previsto. A finales de 2025, la Autoridad Portuaria apuntaba a que en marzo de 2026 podría conocerse la adjudicataria, aunque ya entonces se advertía de que la marina unificada no estaría operativa para este verano.

Según la valoración provisional tras la apertura de sobres publicada por un medio digital, Decoin encabeza la clasificación con 37,35 puntos en el apartado técnico, correspondiente al proyecto básico y la memoria de explotación. Le sigue Port Med Formentera, con 35,88 puntos. En tercer lugar queda D-Marin Opco Spain, con 28,45 puntos, mientras que Puertos y Litorales Sostenibles, actual gestor de la dársena de Levante, obtiene 26,14 puntos.

La posición de Decoin resulta llamativa porque es la empresa que plantea la menor inversión de las cuatro candidatas. Su propuesta asciende a 14,94 millones de euros, frente a los 21,68 millones comprometidos por Puertos y Litorales Sostenibles, los 18,92 millones de D-Marin y los 16,66 millones de Port Med Formentera.

El concurso decidirá quién explotará durante los próximos años los amarres de náutica deportiva del puerto formenterense. Se trata de una concesión especialmente sensible en la isla, tanto por el peso estratégico del puerto de la Savina como por el debate generado en torno al modelo de gestión, la concentración de la marina en un único operador y el temor a la entrada de grandes fondos de inversión en un espacio clave para Formentera.