Formentera busca otra Bandera Verde tras reciclar 495 toneladas de vidrio el verano pasado

El Consell de Formentera y 148 bares, restaurantes y establecimientos hosteleros de la isla se suman este verano a la séptima edición del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, una campaña que promueve el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular en los municipios costeros.

Formentera participa con el objetivo de revalidar la Bandera Verde de la Sostenibilidad, un distintivo que consiguió por primera vez en el verano de 2025 y que reconoce el compromiso de los municipios y del sector hostelero con la recogida selectiva de vidrio.

La isla competirá este año con otros 20 municipios de Baleares. Para optar al reconocimiento, los participantes deben incrementar la recogida selectiva de envases de vidrio respecto al año anterior, conseguir una alta implicación del sector hostelero e impulsar acciones de sensibilización dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

Emisión de dióxido de carbono

Los datos de la campaña anterior avalan el resultado conseguido por Formentera, según apunta el Consell. Durante los meses de junio, julio y agosto de 2025, en la isla se recogieron 495.700 kilos de envases de vidrio, una cifra que permitió evitar la emisión de 288 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) y contribuyó a la obtención de la primera Bandera Verde de Ecovidrio.

La vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, destaca en un comunicado que revalidar este distintivo supondría "el mejor reconocimiento al esfuerzo que hacen cada día los establecimientos hosteleros, la ciudadanía y los servicios municipales para mantener Formentera como una isla comprometida con la sostenibilidad".

Participación individual

Castelló hace un llamamiento a la participación en esta nueva edición de la campaña y recuerda que "cada envase de vidrio que se recicla cuenta". Según señala, pequeños gestos individuales permiten alcanzar grandes resultados colectivos y ayudan a proteger el entorno y avanzar hacia un modelo de isla más sostenible.

El Movimiento Banderas Verdes celebra este año su séptima edición con la participación de más de 120 municipios y más de 12.000 establecimientos hosteleros. La iniciativa se ha consolidado como una de las principales campañas de fomento del reciclaje de envases de vidrio en las zonas turísticas del litoral.