Moda
Diez marcas de Formentera desfilarán en la XVIII Pasarela de Moda en una noche inspirada por el eclipse
El desfile en Sant Francesc mostrará propuestas de baño, lencería, moda responsable, artesanía y diseños vinculados al Mediterráneo y la naturaleza
La plaza de la Constitució de Sant Francesc acogerá el próximo viernes 3 de julio, a las 22 horas, la XVIII Pasarela de Moda de Formentera, una cita organizada por el Consell Insular de Formentera, con el apoyo de la Pimef, que reunirá a diez marcas de moda de la isla.
La edición de este año se celebrará bajo el título «AURA» y, según la organización, se inspira en la luz y el resplandor que se producen durante un eclipse solar, con un concepto que evoca la brillantez, las siluetas a contraluz y la fuerza de la creatividad. Con motivo del eclipse previsto este verano, los asistentes recibirán también unas gafas especiales como obsequio.
La pasarela contará con la participación de Misari Swims, dedicada a la ropa de baño; Marziposa, de lencería; El Ikigai Design; Kavra de Formentera; Pahiesa; Flor del Nilo; Coser i Cantar; Simona Colzi; Molly Mallone, y Equilibre. Las firmas mostrarán sus últimas colecciones, con estilos que van desde la moda de baño y la lencería hasta la moda responsable, artesanal, mediterránea o inspirada en la naturaleza.
El acto será presentado por la periodista de Ràdio Illa Jahmila Canale y el comunicador Ale Sánchez. La cita contará con modelos de la agencia ibicenca DC Models, así como con la participación de un modelo de la asociación Divergent, en lo que la organización enmarca en el compromiso del evento con una moda más inclusiva.
La Pasarela de Moda de Formentera cuenta también con la colaboración de Formentera Lines y Jurí Cosmetics, que ha cedido muestras de sus productos para que puedan ser utilizadas y probadas en el backstage del desfile. El maquillaje correrá a cargo de Cata Picca, mientras que los peinados serán obra del salón de belleza La Mary, que completarán la preparación de los modelos antes de salir a la pasarela.
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